يوم إماراتي ثقافي في الكويت

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

بالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، نظمت منصة كلمات للثقافة والإبداع في الكويت، فعاليات يوم الإمارات الثقافي في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

وتضمنت فعاليات يوم الإمارات الثقافي ندوة حوارية بعنوان «المرأة حاضنة للثقافة»، بمشاركة الدكتورة رفيعة غباش، تمحورت حول دور المرأة في الثقافة بشكل عام على المستويين العربي والإنساني، والدور الريادي للمرأة الإماراتية في احتضان الجهد الثقافي الوطني والمجتمعي، بدعم من القيادة التي أهلت المرأة لتبوؤ أعلى مراكز السلطة والقرار في النموذج الإماراتي.

أما الندوة الحوارية الثانية ضمن برنامج فعاليات يوم الإمارات الثقافي، فكانت بعنوان «منذ ألف ليلة وليلة إلى المسخ عند كافكا: كيف أثرت الترجمة في عوالمنا؟»، بمشاركة الباحث والروائي الإماراتي سلطان العميمي، الذي تناول في الندوة أهمية الترجمة وأثرها في تحديد سمات الشخصيات الثقافية للشعوب، ودورها في تعزيز التواصل بين الثقافات، وبناء جسور التلاقي ومنصات الفهم الإنساني المشترك، مع ما تطرحه من إشكاليات في حيثيات الترجمة، ودور المترجم بالأمانة والرصانة العلمية والجانب الإبداعي الخلاق.

وأتت الندوة الحوارية ضمن الفعاليات بعنوان «واقع الرواية الإماراتية»، بمشاركة كل من القاصة صالحة عبيد، والروائية نادية النجار، والكاتب علي الشعالي، وتمحورت حول الرواية الإماراتية ومستجدات السرد الإماراتي في ظل متغيرات الحياة والواقع، وإشكالية الأسلوب والأغراض السردية والحبكة الروائية في ظل النمو المطرد لمشهد الإبداع الإماراتي في الرواية.

كما اشتملت فعاليات يوم الإمارات الثقافي على أمسية شعرية، بمشاركة كل من الشاعر الإماراتي أحمد العسم، والشاعرة أمل السهلاوي، في حوارية راقية، سلّطت الضوء على إبداعات الشاعرين المشاركين، وأهم محطات التجربة الشعرية لكل منهما.

• الأمسية الشعرية جمعت بين أحمد العسم وأمل السهلاوي.