«الأيام» تستضيف دورة تاسعة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف أيام الشارقة المسرحية، في دورتها الـ30، التي تنظم في الفترة من 29 فبراير الجاري وتختتم 6 مارس المقبل، دورة جديدة من ملتقى أوائل المسرح العربي، الذي ينظم سنوياً، ويحتفي بالمتميزين من طالبات وطلاب معاهد وكليات المسرح في الوطن العربي، عبر سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات واللقاءات الثقافية. ويستهل البرنامج بلقاء ترحيبي مع مدير أيام الشارقة المسرحية ومدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، أحمد بورحيمة، كما يشهد اليوم الأول محاضرة حول مبادئ النقد المسرحي، تشرف عليها الباحثة المصرية لمياء أنور. ويعرف برنامج الملتقى ورشة حول مفهوم الكتابة المسرحية الجديدة، يشرف عليها الكاتب المغربي عصام اليوسفي، ويشارك في الملتقى 13 طالباً وطالبةً من: مصر، وتونس، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والسودان، وسورية، والجزائر.