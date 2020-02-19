99 كاتباً وفناناً عالمياً في «هاي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الثلاثاء 25 فبراير الجاري مهرجان «هاي» أبوظبي العالمي، الذي تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع مؤسسة «الهاي» للفنون والآداب البريطانية، ويستمر على مدى أربعة أيام بمشاركة 99 كاتباً ومفكراً وفناناً عالمياً، ونخبة من الحاصلين على جوائز نوبل والبوكر في الرواية، ويقدم المهرجان الذي ينطلق لأول مرة بالمنطقة تجربة فريدة، حيث يجمع الكُتّاب والقرّاء تحت مظلّةٍ واحدة، ليتبادلوا الحوارات والأفكار الجديدة، وتجمع برامج المهرجان بين الترفيه والإلهام، في فضاءات الثقافة والفكر والتسامح وقبول الآخر، ليكون المهرجان بمثابة جسر فكري بين الشرق والغرب وبين المبدعين والجمهور، من خلال أكثر 112 فعالية متنوعة للجمهور، وكذلك برامج خاصة لطلاب المدارس والجامعات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن احتضان أبوظبي لهذا المهرجان العالمي بمثابة رسالة سلام وتسامح إلى العالم أجمع، فعلى أرض الإمارات أزهرت واحدة من أهم التجارب العالمية للتسامح والتعايش على مستوى العالم، تعتمد الإخوة الإنسانية منهجاً عاماً يحترم الجميع، مؤكداً أن المهرجان يعد واحداً من أهم الأحداث الثقافية على الخريطة العالمية، والتي تعتمد تعددية الأفكار والآراء، وتعد منصة رائعة للحوار الحقيقي للأفكار والرؤى المختلفة على قاعدة التسامح واحترام الاختلاف أياً كان مصدره، حيث انطلق مهرجان هاي العالمي لأول مرة في بريطانيا عام 1988، ونظم ما يزيد على 130 دورة حتى الآن في أكثر من 30 دولة حضرها ما يزيد على 4.5 ملايين من محبي الفكر والثقافة والفنون والموسيقى والتراث الإنساني.