ألبوم «نور».. في ختام القدس عاصمة للثقافة الإسلامية

المصدر: رام الله - رويترز

تطرح المغنية الفلسطينية دلال أبوآمنة هذا الأسبوع، بالتزامن مع ختام فعاليات القدس عاصمة للثقافة الإسلامية، ألبومها الجديد «نور»، الذي يأخذ طابعاً روحانياً خاصاً، ويضم أغاني من أشعار كبار المتصوفة.

وقالت دلال إن الألبوم الجديد «رحلة موسيقية مع الشعر الصوفي تتضمن مقطوعات غنائية متواصلة على مدى 50 دقيقة لشعراء صوفيين، مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي ورابعة العدوية والحلاج وابن الفارض».

وأضافت دلال خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أول من أمس، «اخترت مقاطع لجلال الدين الرومي لأنها مترجمة من الفارسية إلى العربية، وليس لها قافية لتكون وصلات بين الأغاني الأخرى نزولاً وصعوداً».

ودلال من مواليد مدينة الناصرة عام 1983، وتهتم بتقديم الأغاني الطربية وإحياء الفلكلور الفلسطيني. وأسست مشروع «يا ستي» بالاشتراك مع مجموعة من النساء الفلسطينيات لإحياء أغاني الأعراس والحفلات في الأراضي الفلسطينية قديماً.

وعن فكرة الألبوم، أضافت دلال الحاصلة أخيراً على شهادة الدكتوراه في علم الأعصاب، إن الفكرة بدأت قبل ثلاث سنوات، وأنها قدمت بعض أغانيه أخيراً في كندا والولايات المتحدة وفرنسا، لكنه سيُطرح الآن في مدينة القدس.

وأضافت أن من بين أسباب اختيارها لشكل ومضمون هذا الألبوم هو أن الغناء الصوفي يلقى اليوم قبولاً كبيراً بالعالم، وهو ما لمسته بنفسها من خلال العروض التي قدمتها في الغرب. وتابعت: «هذا التزاوج الروحاني والصوفي يتطلب عمقاً في البحث العلمي في علم الدماغ، وعندما دخلت هذا المجال كنت أبحث عن الرابط بين الجسد والروح، ومشروع نور هو الروح».

والألبوم الجديد من ألحان كنان أبوعفش الذي أجرى مداخلة في المؤتمر الصحافي عبر تطبيق «سكايب» من الولايات المتحدة قال فيها إن اختيار كلمات أغاني الألبوم ربما استغرق الوقت الأطول في التحضير له، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التلحين والتوزيع.

وعرضت دلال أبوآمنة خلال المؤتمر الذي عقد في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تسجيلاً مصوراً لإحدى مقطوعات الألبوم تضمن رقصاً صوفياً.

وقالت «سيكون جمهور العرض في الحضرة الصوفية، فالعرض الصوفي لا يكتمل المشهد فيه إلا إذا كان الجمهور جزءاً منه، إضافة إلى معرض للوحات فنية للفنانة سيسيل كاحلي من وحي الألبوم، وكذلك رقص صوفي».

• أمسية موسيقية تتضمن مقطوعات غنائية متواصلة على مدى 50 دقيقة.

• 50 دقيقة مدة المقطوعات التي يضمها الألبوم الجديد.