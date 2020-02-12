مسيرة أزنافور الملهمة على خشبة «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي أوبرا ومجموعة برودواي إنترتينمنت جروب، عن استضافة عرض «فورميدابل! أزنافور»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، على مدار 13 و14 فبراير الجاري، إذ يحط الإنتاج الموسيقي، الذي يحتفي بمسيرة الفنان شارل أزنافور، رحاله في الإمارات بعد أن قدم في فرنسا وكندا. ويصطحب العرض الجماهير إلى أزقة وشوارع باريس عاصمة الرومانسية، بملامح مستوحاة من الحقبة البوهيمية، ليسلط الضوء على مسيرة أزنافور الملهمة وأغانيه الخالدة، التي حققت نجاحاً عالمياً، لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من التراث الموسيقي العالمي. وكتب «أزنافور»، خلال مسيرته الحافلة على مدى 70 عاماً، أكثر من 800 أغنية، وسجل أكثر من 1200 عمل بلغات عدة. وحققت أعماله مبيعات تجاوزت 180 مليون تسجيل حول العالم، ويعد من أشهر أيقونات الموسيقى في هذا العصر، إلى جانب نظرائه من النجوم، مثل إديت بياف وجاك بريل.

ويتولى إخراج وإنتاج «فورميدابل! أزنافور» جيل مارسالا الذي حظي بموافقة تشارلز أزنافور شخصياً عام 2017، على إعداد العرض كعمل موسيقي مسرحي يحتفي بالمسيرة الرائدة للنجم. وجاء دعم النجم الراحل للمشروع عندما طرحه فريق مارسالا عليه، في ذلك العام، بفضل ما اشتهرت به أعمالهم عالمياً من شغف وإبداع وسعي للوصول إلى جمهور أصغر سناً. والعرض الذي يتغنّى بأحد أبرز الأيقونات في تاريخ الموسيقى على مسرح «دبي أوبرا»، من بطولة جولز جريسون الذي يعد من أبرز المغنين والممثلين في جيله.

مواعيد

- 13 فبراير (8:00 مساءً).

- 14 فبراير (الساعة 3:00 عصراً و8:00 مساءً).