«كتاب أغنيات بيلي جويل» في دبي أوبرا 25 مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي أوبرا في 25 مارس المقبل، عرض «كتاب أغنيات بيلي جويل» الذي يحيي أعمال أحد أبرز المغنّين ومؤلّفي الأغاني في القرن الـ20، وهو بيلي جويل، بأداء من المغني ومؤلف الأغاني إيليو بايس وفرقته.

وتتضمن الجولة العالمية التي وصلت إلى عامها السادس بنجاح أكثر من 30 من أبرز أغاني بيلي جويل الكلاسيكية يؤديها إيليو بايس وفرقته، بما في ذلك أغنيات جماهيرية.

وكواحد من أفضل الفنانين مبيعاً في مجال الموسيقى على الإطلاق، فإن بيلي جويل لا يحتاج إلى تعريف، وهو الفنان المصنّف في الدرجة السادسة مبيعاً للألبومات الكاملة، والمرتبة الثالثة في فئة الأغنيات الفردية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، إذ حصل خلال مسيرته على 33 أغنية تصدرّت لائحة أفضل 40 أغنية أميركية، و23 ترشيحاً لجوائز «غرامي» الموسيقية، فاز بخمسٍ منها.

أما إيليو بايس، فمغنٍّ ومؤلف وعازف بيانو ومنتج. وعلى مدى مسيرته المهنية الناجحة غنى مع عمالقة الفن الغربي مثل براين ماي، هيوي لويس، غلين كامبيل، جيلبرت أوسوليفان، لولو، مايك روثرفورد، دون ماكلين، توم ماكلين، رونان كيتنغ، ديبي رينولدز ومارثا ريفز، وغيرهم. كما دُعي في عامي 2013 و2014 ليحلّ مكان بيلي جويل في خمس حفلات في الولايات المتحدة الأميركية مع فرقة جويل الأصلية التي رافقت الفنان الشهير في جولته عامي 1971-1972. وعلى أثر النجاح الكبير الذي حقّقته تلك الحفلات في الولايات المتحدة، انطلق إيليو في جولة جديدة حملت عنوانThe Billy Joel Songbook وهي أوّل جولة موسيقيّة في العالم تقدّم أغنيات بيلي جويل.

إيليو بايس.. مغنٍّ ومؤلف وعازف بيانو ومنتج.