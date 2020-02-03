الفرنسية ليز دو لاسال.. أداء مذهل في «موسيقى أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

استضاف موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية عازفة البيانو الفرنسية الشابة، ليز دو لاسال، حيث أحيت، أول من أمس، حفلاً موسيقياً ساحراً بعنوان «رقصات» في المجمّع الثقافي. وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية وتقدمها du Live، ويعد أبرز برنامج للموسيقى الكلاسيكية في الشرق الأوسط.

ويعكس العرض الموسيقي المبتكر «رقصات» نهجاً جديداً للموسيقى الكلاسيكية، يستكشف إيقاعات الرقص من مختلف المناطق والثقافات والفترات الزمنية. حيث تضمن توليفة موسيقية ساحرة تخللها مقطوعات فالس «نبيلة وعاطفية» من مؤلفات موريس رافيل، ومقطوعات لاتينية أصيلة من تأليف جيناستيرا وبيازولا. وأبهرت العازفة البالغة من العمر 29 عاماً جمهورها بمزيج خلّاب من الموسيقى الكلاسيكية والمقطوعات الموسيقية السريعة على إيقاعات الرقص النقري، لتثبت نفسها بجدارة كواحدة من أبرز عازفي البيانو الشباب في العالم.

وتتواصل فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لتستضيف، غداً، حفل أوركسترا هامبورغ السيمفونية الشهيرة، التي ستؤدي أهم مقطوعات تشايكوفسكي وبرامز في المجمّع الثقافي، قبل أن تنتقل، بعد غد، إلى قصر الإمارات للاحتفال بالذكرى 250 لميلاد بيتهوفن. كما تحل النجمة المصرية الصاعدة، سناء نبيل، ضيفة على المجمّع الثقافي يوم الخميس، أما مسك الختام، فسيكون مع النجمة اللبنانية الشهيرة، ماجدة الرومي، على مسرح «دو أرينا» في جزيرة ياس يوم الجمعة المقبل.

- فعاليات الموسم تستضيف غداً

حفل أوركسترا

هامبورغ السيمفونية الشهيرة.