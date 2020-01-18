8 أشواط في فئة الناشئين ببطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، صباح اليوم، منافسات الناشئين في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، والتي تضم هذا الموسم ثمانية أشواط مخصصة للفرخ والجرناس لطيور تبع وجير تبع.

وستكون منافسات الناشئين مسك الختام لبرنامج حافل للبطولة الرئيسة الأولى هذا الموسم، بعدما انطلقت يوم 30 ديسمبر الماضي، واستمرت على مدار أيام شهدت منافسات قوية بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن أمطار الخير التي هطلت على الدولة لم تسمح بإقامة المنافسات يوم السبت الماضي، «إلا أن اللجنة المنظمة حرصت على إقامة هذه المنافسات في هذا الموعد الجديد تأكيداً على أهمية دعم هذه الفئة الواعدة التي تضم صقارين سيكون لهم شأن بالمستقبل، ويحتاجون إلى دعم ومساندة لتحقيق الأهداف الأسمى من إطلاق هذه البطولات التي تتخطى إطار الفوز أو الخسارة، ونسعى منها أن تتوارث الأجيال الصاعدة رياضة الأجداد والآباء لتبقى جزءاً أصيلاً بالمجتمع».

على صعيد آخر اختتمت منافسات العامة بإقامة أشواط «شاهين»، وفيها حقق فريق «F3» المركز الأول في شوط شاهين جرناس الإضافي، بواسطة الطير «سند»، محققاً زمناً قدره 19.736 ثانية، وجاء ثانياً يوسف ناصر لوتاه بالطير «نمر» بزمن 19.846 ثانية، وثالثاً راشد سلطان الفلاسي بالطير «علاج» بزمن 19.911 ثانية.

وأكمل«إف 3» تفوقه بالفوز بشوط شاهين جرناس الرئيسي، بالطير «صياح» بزمن 20,840 ثانية، وثانياً بطي أحمد بن الشيخ مجرن بالطير «خمسين» بزمن 20.904 ثانية، وثالثاً فريق «أف 3» بالطير «إس إتش 35» بزمن 20.932 ثانية. ونال سويدان بن دميثان المركز الأول في شوط شاهين جرناس النقدي، بالطير «واي 2» بزمن 21.664 ثانية، وبالمركز الثاني فريق «إم 7» بالطير «لاهور» بزمن 21.985 ثانية، وثالثاً فريق النخبة بالطير «الداحوس» بزمن 22.222 ثانية.

وكسب سعيد هلال المنصوري شوط شاهين فرخ الرئيسي، بواسطة الطير«بخيت» بزمن 21,224 ثانية، وجاء ثانياً «F3» بالطير «إس إتش 64» بزمن 21,361 ثانية، وثالثاً فريق«إم أر إم» بالطير«14» بزمن 21,761 ثانية. وكسب فريق النخبة شوط شاهين فرخ النقدي، بواسطة الطير باكو بزمن 21.924 ثانية، وجاء ثانياً فريق «إم آر إم» بالطير «1» 22.434 ثانية، وثالثاً عبيد راشد السويدي بالطير «آر إكس» بزمن 22.818 ثانية.

بطولتان بانتظار نخبة الصقارين

سيكون الترقب بانتظار إقامة بطولتين بمشاركة نخبة الصقارين خلال الفترة المقبلة، بداية من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور (التلواح) التي تقام يوم السبت المقبل، فيما تقام بطولة فخر الأجيال في دبي بالفترة من 1 إلى 16 فبراير المقبل، على أن يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل التفاصيل لهاتين البطولتين، علماً أن باب المشاركة يتوقع أن يشهد إقبالاً جيداً على المشاركة.

- سعاد درويش: «فئة واعدة تضم صقارين سيكون لهم شأن في المستقبل».

- «تتوارث الأجيال رياضة الأجداد لتبقى جزءاً أصيلاً بالمجتمع».