«كشتة في بلادي» و«عجائب الدنيا» خلال دقائق عبر الأثير

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدّم إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، باقة جديدة من البرامج والأعمال الدرامية والفواصل، خلال موسم الشتاء، عبر أثيرها 94.4 FM على امتداد شهرين.

وتضم الحزمة البرامجية الجديدة على برنامج «محطات من حياتي»، من تقديم الدكتور طارق رشيد، وهو عمل إذاعي يستمر لمدة خمس دقائق على مدار 90 حلقة، يتحدث عن التنمية الذاتية وضرورة أن يرفع الإنسان وعيه بذاته لبدء مسيرته في الحياة، وأهمية رفع الإحساس بالمسؤولية تجاه الذات، لما له من فوائد تسهم في تسهيل اتخاذ القرارات الجريئة وتحقيق الاستقلالية.

وتبثّ الإذاعة على مدار 30 حلقة برنامج «عجائب الدنيا»، الذي يجوب خلاله الإعلامي، سيف الغنيمي، مع المستمعين العالم في خمس دقائق، ليستكشف عجائبه ويستعرض المنشآت والأبنية الهندسية المتميّزة التي شُيّدت خلال العصور القديمة والحديثة، إلى جانب رصد المعالم المُبهِرة التي تعكس ثقافة الشعوب وحضاراتها.

كما تقدم مسلسل «كشتة في بلادي»، من بطولة محمد الكشف وسيف عدران، ونخبة من نجوم الدراما الإماراتية، إذ يقدّمون خلال ثلاث دقائق، على مدار 30 حلقة، جولات درامية إذاعية تسلّط الضوء على البيئة المحلية للدولة وخصوصيتها، والطقوس المجتمعية التي يقوم بها أفراد الأسرة خلال فترة الشتاء من رحلات بريّة وتخييم، طارحين أفضل السبل وأكثرها سلاسة وراحة للتعامل معها.

وعلى صعيد الفواصل، تقدّم الإذاعة 60 حلقة من الفواصل الشتائية، تُبرز الأجواء المحبّبة لهذا الفصل في الدولة، متضمنةً نصائح حول أهمية المحافظة على البيئة ومعايير الأمن والسلامة.

من جهتها، قالت مديرة إذاعة الشارقة، عبير الشاوي: «طرحنا هذه الأعمال الدرامية والفواصل لنكون قريبين من المستمعين أينما وُجدوا، ونعزّز ذائقتهم ونلبّي رغباتهم عبر كلّ ما هو جديد ومبتكر».

عبير الشاوي:

«طرحنا في الإذاعة هذه الأعمال لنكون قريبين من المستمعين أينما وُجدوا، ونعزّز ذائقتهم ونلبّي رغباتهم بكلّ ما هو مبتكر».