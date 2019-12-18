سيلينا غوميز تبحث عن شريك حياة لا يخفي نياته

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

قالت المغنية الأميركية الحسناء، سيلينا غوميز، إنها تبحث عن «شريك حياة صادق»، يستطيع أن يسعدها، وأن يتعامل معها «بطريقة طبيعية».

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، أمس، بأن المغنية الشابة كشفت عن بعض الطباع الأساسية، التي تبحث عنها في شريك حياة رومانسي. وأوضحت أنها تريد شخصاً لا يحاول إخفاء نياته الحقيقية، لأنها عادة تدرك ما يريده الآخرون بعد «خمس ثوانٍ فقط» من الحديث معهم.

ونقل الموقع الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، عن غوميز (27 عاماً) القول بأنها تريد شريكاً صادقاً، مضيفة «أشعر في غضون أول خمس ثوانٍ بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان الشخص الذي أقابله يريد شيئاً ما».

وتابعت: «أُفضّل (شريك الحياة) المرِح، فأنا لا أحب الغطرسة.. أفضله مرحاً ومغامِراً، وواقعياً وهادئاً».

يذكر أن سيلينا تستعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم «رير» (نادر)، في 10 يناير المقبل.