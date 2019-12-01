«دبي للمرأة» و«دبي للسيدات» و«المكتب الثقافي» تحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط أجواء وطنية وتراثية وثقافية وترفيهية احتفلت مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات تحت شعار«روح الاتحاد»، بمشاركة موظفي المؤسسة وعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات من مختلف الجنسيات والعديد من الأطفال.

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الفعاليات المميزة التي عبّرت عن قيم الولاء والانتماء والفخر بالوطن، وأكدت أهمية هذه المناسبة الجليلة ومكانتها لدى كل إماراتي ومقيم على أرض الدولة، حيث شملت عروضاً ترفيهية لطالبات مدرسة جميرا النموذجية بنات، وجوائز للمشاركات في مسابقة ثقافية، وورشة فنية نظمها المكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن كل يوم وطني يمر على دولة الإمارات هو بمثابة فصل جديد يكتب في تاريخها الموحد الحافل بالإنجازات، وأضافت: «في هذه المناسبة نستحضر الجهود الجليلة والرؤى الوطنية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته التي تقف شامخة في كل ربوع الدولة، وما أرساه من قيم أصيلة وخصال نبيلة ستظل باقية ودافعاً قوياً نحو الحفاظ على المكتسبات، وتعزيزها بمزيد من الجهد والعطاء للوطن الغالي»، مؤكدةً أن روح الاتحاد وجهود الآباء المؤسسين تمثل مصدر إلهام لمواصلة التقدم والازدهار والسير نحو ريادة دولة الإمارات عالمياً في شتى المجالات.

وأشارت صالح إلى جهود مؤسسة دبي للمرأة بقيادة حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في دعم مسيرة المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها من خلال العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات النوعية، حتى تطلع بدورها في خدمة الوطن شريك رئيسياً في مسيرة التنمية والبناء.

وحضرت الفعاليات لمياء عبدالعزيز خان، مديرة نادي دبي للسيدات، والمها البستكي، مديرة المكتب الثقافي لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطانة سيف، مديرة إدراة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة، ونعيمة أهلي، مديرة إدارة الدعم المؤسسي.