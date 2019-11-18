«زايد للكتاب» تكشف عن القائمة الطويلة في فرعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة بفرعيها في دورتها الـ14 (2019 - 2020)، التي تتضمن 24 عملاً لكتّاب من 10 دول عربية.

تتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 11 عملاً، تمت تصفيتها من 498 مشاركة تلقتها الجائزة لهذا الفرع، وتأتي أعمال القائمة الطويلة لمؤلفين شباب من ست دول عربية. وتشتمل القائمة الطويلة لهذا الفرع على سبعة نصوص أدبية، وأطروحتين علميتين، وعمل عن الفنون والدراسات النقدية، وعمل شعري. وتتضمن النصوص: «كل الأشياء» لبثينة العيسى (الكويت)، و«درب الإمبابي» لمحمد عبدالله سامي (مصر)، و«سجية غَسَقْ» لنورة عبدالله الطنيجي (الإمارات)، و«عنكبوت في القلب» لمحمد أبوزيد (مصر)، و«عقدة الحدّار» لخليف الغالب (السعودية)، و«دفاتر فارهو» لليلى عبدالله (سلطنة عُمان)، و«ناقة صالحة» لسعود السنعوسي (الكويت). أما الأطروحات العلمية فتحمل عنوانين: «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان» لحيدر قاسم مطر التميمي (العراق)، و«نقود علي بك الكبير» لأحمد محمد يوسف (مصر)، إضافة إلى عنوان في الفنون والدراسات النقدية: «المحاورة في أدب أبي حيان التوحيدي» لمنال بنت صالح المحيميد (السعودية)، وفي الشعر حضر عنوان «لا أعرف الغرباء أعرف حزنهم» لإياد الحكمي (السعودية). أمّا القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل فاشتملت على 13عملاً اختيرت من 205 مشاركات تلقتها الجائزة من تسع دول عربية: الإمارات، السعودية، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، مصر، والبحرين. وتضم القائمة: «جزيرة الأوراق» لداليا تونسي (السعودية)، و«هل كان حلماً؟» لأميمة عزالدين (مصر)، و«البطة الضائعة والذئاب الجائعة» لوفاء الحسيني (لبنان)، و«مصنع الذكريات» لأحلام بشارات (فلسطين)، و«ساقي الماء» لمريم صقر القاسمي (الإمارات)، و«أنا وأنت» لجليل خزعل (العراق)، و«رجل من بلاد الصين وقصص أخرى» لأمامة اللواتي (سلطنة عُمان)، و«بابا نؤيل من بغداد» لرغد عدّاي (العراق)، و«حلم صغير» لإبراهيم سند (البحرين)، و«نخيل أبي» لريما زهير الكردي (الأردن)، و«نزهتي العجيبة مع العم سالم» لنادية النجار (الإمارات)، و«الفتاة الليلكية» لابتسام بركات (فلسطين)، و«شجرة الغاف الصغيرة» لهنادي الفهيم (الإمارات).

24

عملاً لكتّاب من 10 دول عربية، وصلوا إلى القائمة.