نسخة مسرحية من «عائلة آدم» في «أميركية الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهدت الجامعة الأميركية في الشارقة، أول من أمس، افتتاح المسرحية الغنائية «عائلة آدم»، وسط حضور حاشد من الطلبة والأساتذة، وتستلهم المسرحية أحداثها، التي هي من إعداد وتقديم طلبة الجامعة، من المسلسل الكرتوني الشهير «عائلة آدم» من تأليف تشارلز آدم، الذي يحكي قصة حياة عائلة أميركية غريبة الأطوار تحب الأشياء المرعبة.

ونظم المسرحية، التي تعرض على مدى تسعة أيام لمدة ساعتين، برنامج الفنون المسرحية وإخراج أنثوني تاسا، أستاذ ومنسق برنامج الفنون المسرحية في الجامعة، والتنسيق الموسيقي للدكتور شيري ويلر، أستاذ الفنون المسرحية المشارك في الجامعة.

وشارك في تمثيل المسرحية طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة من مختلف التخصصات والمجالات. وفي حديث له عن مشاركته في المسرحية، قال فيغنيش برساد (طالب - أولى أدب إنجليزي)، إنه «عندما سمع عن المسرحية قرر التقدم لتجارب الأداء، فانتهى به الأمر في لعب دور (آدم غوكيز) رب أسرة (عائلة آدم)».

وقالت الطالبة فرح قنواتي: «قبل انضمامي للجامعة الأميركية في الشارقة لم يكن يخطر في بالي بأنني كنت سأدخل تجربة مثل هذه. صحيح أن الانتقال من مرحلة المدرسة إلى الجامعة قد يكون مخيفاً، إلا أنه يمكن أن يصبح أكثر سهولة إذا قرر الطالب أن يخوض تجارب مختلفة ويستفيد من جميع الفرص التي تتاح أمامه. كنت قد عبّرت عن اهتمامي بإدارة المسرح للبروفيسور تاسا، فدربني لأصبح جزءاً من برنامج الفنون المسرحية».

يذكر بأن مسرحة «عائلة آدم» الغنائية هي المسرحية الغنائية الرابعة التي ينتجها برنامج الفنون المسرحية في الجامعة، ويعد برنامج الفنون المسرحية في الجامعة الأميركية في الشارقة فريداً من نوعه في المنطقة، حيث يوفر للطلبة فرص تعلم التمثيل والموسيقى وعرض مواهبهم في حفلات غنائية وعروض مسرحية.

رابع مسرحية ينتجها برنامج الفنون المسرحية في الجامعة.