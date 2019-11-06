بيثاني كعدي تمزج ماء زهر البرتقال بالشوكولاتة في «ركن الطهي»

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

بين الحلو والحامض مع قليل من الفواكه، قدمت الطاهية بيثاني كعدي، في «ركن الطهي»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وصفة «موس اللبنة بفتات الشوكولاتة»، خلال عرض حي تفاعل معه أطفال المعرض.

وذكرت كعدي أنها تحب هذه الوصفة لأنها ذات طابع لبناني لاحتوائها على أشهر الأجبان اللبنانية «اللبنة»، وهي بسيطة وسهلة التحضير، حيث تتضمن مكوناتها، السكر الناعم، الكريمة الثقيلة المزدوجة، لبنة طرية، فاكهة الإجاص، عصير الليمون، عصير العنب الأبيض، المستكة المطحونة، ماء زهر البرتقال، وفتات الشوكولاتة. وأشركت كعدي الأطفال في تحضير الوصفة، حيث خفقوا الكريمة حتى أصبحت بالقوام المطلوب، ومزجوا المستكة مع السكر الناعم والكريمة الثقيلة المزدوجة وخفقوا المكونات معاً، ثم أضافوا «اللبنة» إلى المزيج. وأثناء تحضير الكريمة، قطعت كعدي الإجاص الذي كانت قد جهزته مسبقاً، من خلال غليه في عصير العنب الأبيض على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. وأشارت إلى أنه يمكن استعمال أنواع أخرى من الفواكه حسب رغبة الشخص، إضافة إلى استبدال فتات الشوكولاتة بفتات أي نوع من البسكوت أو المكسرات لإعطاء مذاق مقرمش للوصفة. وجذبت رائحة ماء زهر البرتقال، التي انتشرت في أرجاء ركن الطهي، عدداً كبيراً من زوار المعرض ومحبي الحلويات، حينما أضافت كعدي ماء زهر البرتقال إلى عصير العنب الأبيض ليصبح قوامه كالمربى.

وقدمت كعدي الحلوى على شكل طبقات: الطبقة الأولى موس اللبنة، ثم طبقة الإجاص المقطع، ثم رشته بشراب عصير العنب، وللتزيين أضافت فتات الشوكولاتة فوقه، ثم وزعتها على الحضور.