الفواكه المجمدة في مواجهة الطازجة.. أيهما يكسب الرهان الصحي؟

تُعد الفواكه الطازجة والمجمدة من الخيارات الغذائية الغنية بالعناصر الضرورية لصحة الجسم، بما توفره من ألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

وعلى خلاف الاعتقاد الشائع، لا تقل الفواكه المجمدة بالضرورة في قيمتها الغذائية عن الطازجة، بل قد تضاهيها أو تتفوق عليها في بعض العناصر، فضلاً عن انخفاض تكلفتها وإمكانية الاحتفاظ بها لفترات أطول.

التجميد يحافظ على القيمة الغذائية

لا يعني تجميد الفواكه فقدان فوائدها الغذائية، إذ تُجمّد أنواع كثيرة منها عند بلوغ ذروة النضج، ما يساعد على الحفاظ على قدر كبير من عناصرها الغذائية.

وقد تحتفظ بعض الفواكه المجمدة بمستويات أعلى قليلاً من فيتاميني «سي» و«إي»، كما قد تتميز بعض أنواع التوت المجمد بارتفاع مستويات مضادات الأكسدة فيها، مقارنة بالفواكه التي تتعرض للتخزين لفترات طويلة، إذ يمكن أن تتراجع مستويات بعض هذه المركبات بمرور الوقت.

وبحسب موقع «هيلث»، يسهم تناول الفواكه بانتظام في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، فيما تشير أبحاث إلى أن زيادة استهلاكها قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري.

تكلفة أقل وصلاحية أطول

من أبرز مزايا الفواكه المجمدة انخفاض تكلفتها في كثير من الأحيان، خاصة عند شراء الأنواع التي تكون خارج موسمها. كما تتيح مدة صلاحيتها الطويلة الاحتفاظ بها واستخدامها عند الحاجة، ما يساعد على تقليل هدر الطعام.

في المقابل، تتميز الفواكه الطازجة بسهولة تناولها كوجبة خفيفة أو اصطحابها أثناء التنقل، لكنها قد تتلف سريعاً، ولا سيما الأنواع الحساسة مثل التوت، الذي قد لا يحتفظ بجودته في الثلاجة سوى بضعة أيام.

اختلاف في القوام وطرق الاستخدام

ورغم تقارب الفواكه الطازجة والمجمدة في القيمة الغذائية، فإن الاختلاف الأبرز بينهما قد يظهر في القوام. فبعد إذابتها، تصبح بعض الفواكه المجمدة أكثر طراوة وأقل تماسكاً، نتيجة تكوّن بلورات الثلج التي تؤثر في بنية خلاياها.

ومع ذلك، تظل الفواكه المجمدة خياراً عملياً ومتعدد الاستخدامات، إذ يمكن إضافتها إلى مخفوقات الفاكهة والزبادي والشوفان والحلويات، أو استخدامها لإضفاء نكهة طبيعية على الماء.

الفواكه المعلبة.. انتبه إلى السكر المضاف

تُعد الفواكه المعلبة بديلاً متاحاً أيضاً، لكن قيمتها الغذائية قد تتأثر بطريقة حفظها، خصوصاً إذا كانت مغمورة في شراب سكري يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

وللاستفادة منها مع الحد من استهلاك السكر، يُنصح باختيار الأنواع المحفوظة في عصير فواكه طبيعي بنسبة 100%، أو الاعتماد على الفواكه المجمدة التي لا تحتوي على سكر مضاف.

أيهما الأفضل؟

لا توجد أفضلية مطلقة للفواكه الطازجة على المجمدة أو العكس؛ فالاختيار يعتمد على التكلفة والتفضيلات الشخصية وطريقة الاستخدام ومدى توافر الفاكهة، وكلا النوعين يمكن أن يوفر فوائد غذائية مهمة ضمن نظام غذائي متوازن.

والأهم من المفاضلة بينهما هو الحرص على تناول الفواكه بانتظام، واختيار الأنواع المتنوعة، مع الانتباه إلى الملصقات الغذائية لتجنب السكريات المضافة، بما يضمن الاستفادة من قيمتها الغذائية وتعزيز العادات الصحية اليومية.