مغامرات شيقة لأطفال المعرض

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

عاش صغار «الشارقة الدولي للكتاب» مغامرات شيقة مع زينغ وزونغ، اللذين هبطا إلى كوكب الأرض، لمعرفة أسرار الماء، والعودة إلى كوكبهما لإنقاذه، وذلك خلال عرض مسرحي استعراضي احتضنه مسرح الطفل بعنوان «الأطفال الذين هبطوا إلى الأرض».

وانطلقت المسرحية بهبوط الأطفال إلى الأرض، والبدء بالتعرف إلى الكلمات من أجل التواصل والتخاطب مع سكان الأرض، في إشارة إلى أهمية الكلمة في صنع حوار يمهد الطريق للبحث عن حلول لإنقاذ كوكبهما.

وتضمنت المسرحية، التي تخللها عروض موسيقية راقصة، إرشادات تعليمية حول أهمية الماء ومكوناته، وكيف يتحول إلى جليد عند تعرّضه لدرجات حرارة منخفضة جداً، إضافة إلى ضرورة الحفاظ عليه، من أجل استمرار الحياة.

وتخللت المسرحية إشارات إلى أهمية النظام الغذائي.