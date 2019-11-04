خولة الملا: الإمارات كفلت حقوق المرأة منذ فجر «الاتحاد»

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

أكدت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خولة الملا، أن المرأة الإماراتية تبوأت من خلال دعم القيادة لها واجتهادها في تحصيل العلم واكتساب الخبرة أفضل المناصب وأعلاها، وأخذت دورها الحقيقي في تنمية المجتمع، بعد نجاحات عدة أثبتتها ابنة الإمارات حتى قبل الاتحاد، حيث كان لها مساهمة في العمل السياسي وصناعة القرار والتأثير في مساره.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «برلمانيات» استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونظمتها مؤسسة بحر الثقافة، وناقشت العمل البرلماني من وجهة نظر المرأة الإماراتية، واستعرضت خلالها الملا تجربتها كأول امرأة تترأس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وقالت الملا: «هذا النجاح للمرأة الإماراتية لم يتحقق من فراغ، بل جاء نتيجة الدعم والسياسات والتشريعات التي سنها الدستور الإماراتي الذي لم يفرّق بين المرأة والرجل، بل ساوى بينهما، وراعى طبيعة المرأة وحفظ خصوصيتها، ومثال على ذلك عدم عملها بالأعمال الشاقة، فلا يوجد دستور في العالم حفظ هذه الخصوصية كما فعلت دولة الإمارات، التي أهدت لها حقوقها منذ فجر الاتحاد».

ونوهت الملا بما توفره الإمارات من بيئة تحفز المرأة على العطاء نتيجة دعم القيادة على أعلى المستويات للمواطن بشكل عام وللمرأة بشكل خاص إلى أن أخذت مكانتها في المراكز القيادية.