الكشواني: 3 خطوات لتعلم فن الكوميكس

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

تعلم زوار المعرض أساسيات رسم فن الكوميكس، خلال ورشة تفاعلية قدمها الفنان الإماراتي علي الكشواني، في محطة القصص المصورة، استهدفت تعريف الزوار بهذا النوع من الفن الذي يعد من أشهر الفنون التصويرية بالعالم، والتي تعتمد بشكل أساسي على السرد القصصي بواسطة الصور.

وقدّم الفنان للمشاركين طريقة رسم الكوميكس، من خلال اتباع ثلاث خطوات أساسية، تبدأ من الرسم الأولي لصورة التي يراد تحويلها إلى كوميكس، ثم رسم تفاصيل الصورة، بشرط عدم إزالة القلم عن اللوحة، ثم تحويلها إلى عمل فني متكامل بأسلوب الكوميكس.

وقال الكشواني: «على فنان الكوميكس أن يتمتع بدقة الملاحظة، والاطلاع الدائم على نماذج عالمية ومدارس فنية مختلفة، وبعدها يكون لفنان الكوميكس أسلوبه المتميز ومدرسته الفنية، كما يجب عليه إجادة مجموعة من المهارات، مثل: تصميم الشخصيات، والرسم، والتحبير، والتكوين، والتصميم الجذاب، ومحاكاة الأداء التمثيلي، والحركة للشخصيات التي يجسدها، أي يحتاج المتدرب إلى الكثير من الممارسة حتى يصبح محترفاً».