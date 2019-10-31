«العويس الثقافية» تحتفي بالشاعر قاسم حداد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، اليوم، بالشاعر قاسم حداد، الفائز بجائزة الشعر في الدورة السابعة (2000-2001)، عبر أمسية شعرية وحفل توقيع كتابه «عزلة الملكات وعلاج المسافة»، وعرض فيلم «هزيع الباب الأخير» للمخرج خالد الرويعي، في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

وأصدرت المؤسسة كتاب «عزلة الملكات وعلاج المسافة» ضمن سلسلة (الفائزون)، ويأتي هذا الكتاب الشعري الجديد لقاسم حداد مؤكداً على تفرد تجربته التي تشكلت في منطقة الخليج العربي، في الربع الأخير من القرن الـ20، حيث دعا من خلال قصيدته إلى تكريس رؤية جديدة تتعامل مع الحياة بصورة إنسانية عصرية، واضعاً في الاعتبار التطورات المعرفية التي يمر بها إنسان العصر. كما يرصد فيلم «هزيع الباب الأخير»، للمخرج خالد الرويعي، سيرة قاسم حداد في السياق الاحتفائي بشاعر كبير، وتدور أحداثه حول سيرة الإبداع في تجربة قاسم حداد، حيث يتحدث في الفيلم عن تجربته ونظرته للكثير من المحطات الابداعية والإنسانية والحياتية، يشارك في الفيلم الروائي أمين صالح، والفنان خالد الشيخ، والفنان جبار الغضبان، والفنان عباس يوسف، والفنانة نسرين شريف.

والفيلم الذي يمتد إلى 64 دقيقة، يأخذنا إلى عوالم مختلفة في مسيرة حداد الشعرية، وقد فاز الفيلم، أخيراً، بالعديد من الجوائز، كان آخرها جائزة «أورينوس» للأفلام في إيطاليا عن أفضل فيلم وثائقي، كما سبق له الفوز بجائزة التميز في مهرجان كلكتا السينمائي الدولي، كما فاز الفيلم بالجائزة البرونزية في مهرجان جوائز «سبوت لايت» للفيلم الوثائقي الذي أقيم في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية، وفاز أيضاً بالجائزة الذهبية في جوائز الأفلام الدولية المستقلة بكاليفورنيا.

• يرصد «هزيع الباب الأخير» سيرة حداد والمحطات الابداعية والإنسانية.