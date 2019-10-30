«دبي للثقافة» تشارك في «الشارقة للكتاب» بجدول ثري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي، من خلال مكتبات دبي العامة، في الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر إلى التاسع من نوفمبر المقبل.

وتتضمن مشاركة «دبي للثقافة» باقةً من الفعاليات، التي تستضيف العديد من الشخصيات البارزة للمشاركة في جلسات حوارية وندوات نقاشية وسرد قصص وأمسيات شعرية وحفلات توقيع كتب تنظمها الهيئة. كما يتضمن جناح «دبي للثقافة» مجموعةً من الكتب القيمة التي تحويها فروع مكتبات دبي العامة، إلى جانب كتب أصدرتها الهيئة.

ويشهد اليوم الأول من المعرض أربع فعاليات لـ«دبي للثقافة»، تتضمن الأولى حفل توقيع لميثاء الخياط لقصتها الجديدة «نقشون» الموجهة للأطفال، بينما تقدم الكاتبة رينيه إبراهيم فعالية بعنوان «إنقاذ العالم» للأطفال بالعربية والإنجليزية. أما الفعالية الثالثة، فمناقشة رواية «في عروق يدها ينبت الياسمين»، وهي الإصدار الأول لإسراء الحوسني، وستكون الفعالية الرابعة باللغة الإنجليزية.

من جانبها، قالت مدير إدارة مكتبات دبي العامة في «دبي للثقافة»، الدكتورة حصة بن مسعود: «نسعى للمشاركة بشكل سنوي في هذه التظاهرة الثقافية، التي أثبتت حضورها، وعززت مكانتها بما تقدمه من مضامين غنية، وما تستقطبه من حضور نوعي، ونهدف لتقديم المعرفة بطرق جديدة وأساليب جاذبة، لذا تحفل قائمة برامجنا بفعاليات متنوعة تستهدف الكبار والصغار، بهدف ترسيخ حضور الكتاب، وتعزيز القراءة عادةً يومية وأسلوب حياة».