«الراهب الذي باع سيارته الفيراري» في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38 التي تُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر، الخبير العالمي في التنمية الذاتية وبناء القادة روبن شارما، مؤلف واحد من الكتب الأكثر مبيعاً في العالم، وهو «الراهب الذي باع سيارته الفيراري».

ويشارك الخبير العالمي جمهور المعرض في جلسة حوارية يوم 9 نوفمبر في قاعة الاحتفالات، يستعرض خلالها أحدث إصداراته «نادي الخامسة صباحاً»، وفلسفته ومنهجه في الحياة، حيث سيقدّم جملة من النصائح التي تتعلق بآليات رفع مستوى القدرات الإنتاجية للأفراد، بما يعزّز من شعورهم بالسعادة، ويحفزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية التي تسهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

ويُعد شارما واحداً من أبرز خبراء القيادة وتطوير الذات في العالم، حيث عمل على تنمية وتعزيز إمكانات القادة ورواد الأعمال لدى العديد من المؤسسات العالمية، كما ألف 13 كتاباً تجاوزت مبيعاتها 15 مليون نسخة في 96 دولة حول العالم.