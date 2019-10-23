«جناح الإمارات» يمنح الشباب فرصة «التدريب في البندقية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب في البندقية، ضمن دورة 2020 من بينالي البندقية.

وأشار الجناح إلى أنه سيحدد 21 متدرباً من الشباب والطلبة عبر عملية اختيار تنافسية للمشاركة في برنامج التدريب بالبندقية، الذي يتضمن سلسلة تعليمية من ورش العمل والمحاضرات وزيارات الاستوديوهات، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عملية.

وسيقضي المتأهلون شهراً كاملاً في البندقية، بين مايو ونوفمبر 2020، وسيتولون مهام الإدارة والإشراف على أعمال معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، إذ سيمثلون الإمارات في هذه التظاهرة العالمية.

ويرحب الجناح بالشباب ممن يتعلمون أو يعملون في مجالات الفنون، والعمارة، والدبلوماسية، والعلاقات الدولية أو ممن يتطلعون إلى تمثيل الإمارات في المحافل الدولية البارزة.

ويتناول معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، المُقام تحت إشراف القيمين الفنيين وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، موضوع بينالي البندقية «التعايش والانسجام معاً» من خلال سبر أغوار استخدامات الملح في منطقة السبخة الإماراتية، باعتبارها مادة بديلة وصديقة للبيئة في أعمال التشييد والبناء.

من جانبها، قالت مدير التنسيق في الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليلى بن بريك: «تزخر الإمارات بالعديد من الكوادر الموهوبة والملهمة، ويفخر الجناح الوطني لدولة الإمارات بدوره البارز في توفير منصّة للتعلّم تعزز تمكين المتدربين من التفاعل مع محتوى المعرض، والمشهد الثقافي المحلي النابض بالحيوية».

وأضافت «منذ عام 2009 رحبنا بانضمام نحو 200 متدرب، وقدم العديد منهم إسهامات قيّمة للبيئة الثقافية في الإمارات، في الوقت الذين نمضي قدماً ضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إبداعياً محورياً على الخارطة العالمية».

بينما قال المتدرب، ناصر النشاص، الذي يعمل حالياً أخصائي تخطيط في دائرة التخطيط العمراني والبلديات: إن «بينالي البندقية يعد منصّة مثالية للشباب الواعد، إذ تمكّنه من تطوير مهاراته ومعرفته حول التبادل الثقافي، ويعتبر تمثيل الإمارات في المحافل الدولية شرفاً كبيراً، وفرصةً عظيمة تفتح لنا نافذة جديدة على ثقافات العالم الأخرى».

وانطلاقاً من الشراكة المستمرة بين الجناح الوطني وجامعة «كافوسكاري» في البندقية، سيتم اختيار عدد من المتدربين الإيطاليين للعمل بجانب نظرائهم من الإمارات داخل الجناح.

ليلى بن بريك:

• «البرنامج منصّة للتعلّم تعزز تمكين المتدربين من التفاعل مع محتوى المعرض، والمشهد الثقافي المحلي النابض بالحيوية».

• 200 متدرب انضموا إلى الجناح منذ عام 2009، وقدم العديد منهم إسهامات قيّمة.