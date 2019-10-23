فيصل العدواني يلتقي جمهور القصيدة في «الشارقة للكتاب»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يحلّ الشاعر الكويتي فيصل العدواني، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً» في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، بحضور نخبة من كبار كتاب الأدب العربي والعالمي.

وينظم المعرض للشاعر العدواني أمسية شعرية يقدم خلالها لجمهوره مختارات من تجربته الشعرية التي شكلت حضوره الكبير في المشهد الشعري النبطي، ورسمت هويته الإبداعية المتفردة في قصائد الغزل، والمديح، والوصف، والفخر، وذلك يوم الخميس السابع من نوفمبر في قاعة الاحتفالات.

وخلال مسيرته الإبداعية قدم العدواني سلسلة من الأعمال الشعرية النبطية التي امتازت بحسّ وجداني عذب، حيث صدرت له مجموعة من الدواوين أبرزها «هواجس» في عام 2000 إلى جانب نشره قصائد متنوعة عبر وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، كما حل ضيفاً على عددٍ من الجهات والمؤسسات الثقافية الكويتية والعربية، وشارك في عدد من المهرجانات الشعرية.

ويعدّ معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحد أهم ثلاثة معارض للكتاب على مستوى العالم، ونجح على امتداد 38 عاماً في أن يرسخ لنفسه مكانة ثقافية، وحضارية عالمية؛ ويتجسد دوره في تقديم صورة واضحة لمشروع الشارقة الحضاري، إذ يجمع في كل عام مئات المثقفين والكتاب والمفكرين والشعراء من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز مفاهيم الحوار الحضاري على قاعدة الكتاب، ويعرض سنوياً نتاج المعرفة العالمي بكامل تخصصاته.