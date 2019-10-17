جو ويكس يقود أكبر تجمّع لتمارين التحمل في «دبي للياقة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقام هذا الشهر فعالية تحطيم رقم مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ضمن تحدي دبي للياقة بالتعاون مع نجم اللياقة الشهير جو ويكس الملقب بـ«ذا بودي كوتش» وذلك يوم السبت 26 أكتوبر الجاري من خلال أكبر تجمّع لتمارين التحمل في العالم.

وسيقود الكاتب الرياضي العالمي والنجم اللياقة الأكثر الشهرة على «انستغرام»، فعالية تمارين التحمّل في «سكاي دايف دبي» بحيث يتاح للمقيمين في المدينة ممارسة الرياضة وتحطيم رقم قياسي عالمي في آن معاً. وتتضمن الفعالية المجانية التي ترعاها هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة تمارين سريعة ومكثفة لمدة 30 دقيقة تتبعها فترات استراحة قصيرة.

ويحوز «ويكس» حالياً الرقم القياسي في تنظيم تمارين التحمّل بعد مشاركة 3804 أشخاص في لندن عام 2017، وهو يدعو حالياً المقيمين كافة في دبي للمشاركة معاً في التحدي وتحطيم الرقم القياسي المسجّل.

ورغم أنّ تمارين التحمّل ستكون متوسطة الشدّة، إلا أنّ المشاركة فيها تتطلب مستوى من اللياقة البدنية إلى حدّ ما. وعلى المشاركين كافة إتمام التمارين الممتدة على 30 دقيقة بدون توقف، علماً أنّ المشاركة في تمارين التحمّل 30X30 مجانية وهي مخصصة للذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً.

وتشكّل فعالية تمارين التحمّل التي تسعى إلى تحطيم الرقم القياسي جزءاً من تحدي دبي للياقة الذي يهدف إلى تشجيع المقيمين في دبي على ممارسة الأنشطة الرياضية لـ30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. كما تندرج ضمن الفعاليات الأخرى الجارية على صعيد المدينة والمصممة لتسهيل مشاركة الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة في الأنشطة الرياضية.