«بيج باد وولف».. الكتاب متوافر على مدار 24 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف القائمون على تنظيم معرض «بيج باد وولف» في دبي عن استمرار العروض المميزة التي يقدمها معرض بيع الكتب الأضخم عالمياً مع باقة من العروض الفريدة، التي تشهد إقبالاً واسعاً من جميع عشاق الكتب في دبي. يأتي ذلك في أعقاب النجاح المبهر الذي حققه المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، التي شهدت توافد أكثر من 90 ألفاً من عشاق الكتب والقراءة إلى قاعة مسرح الصوت لاستكشاف الكتب المعروضة ضمن مختلف أقسام المعرض من كتب الأطفال والأعمال الروائية وغير الروائية، والتي تم تصنيفها بحسب مجالات اهتمام تخصصية.

ويستقبل المعرض الضيوف مجاناً على مدار الساعة يومياً حتى يوم الأحد 20 الشهر الجاري. ويقدّم المعرض للزوّار أكثر من ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية بأسعارٍ مخفضة بين 50 و80% على أسعار التجزئة، ليثبت من جديد حضوره كأضخم فعالية من حيث أعلى نسب مبيعات الكتب في دبي.

وفي سياق ردود فعل الزوار على المعرض، قال مسعود عمر، أحد زوار المعرض من المقيمين في دبي: «توجهت أنا وزوجتي لزيارة المعرض يوم الجمعة، وكان المكان مفعماً بالحياة، إذ كان الزوار يبحثون بين رفوف الكتب عن خياراتهم المفضلة، فضلاً عن الأطفال الباحثين عما يرضي فضولهم. لقد أذهلني مدى التنظيم العالي في المعرض، وكانت التجربة مشوقة بالنسبة لأطفالنا الثلاثة أيضاً. وبالطبع، لم نغادر أبواب المعرض قبل أن نملأ عربتنا بالكامل بأهم الكتب التي حصلنا عليها بأفضل الأسعار».

وعلى الرغم من استئثار الكتب الإنجليزية بالحصة الأكبر من العناوين المعروضة، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، من خلال ذراع النشر التابعة لها (قنديل للطباعة والنشر والتوزيع)، مجموعة واسعة من الكتب والمنشورات باللغة العربية، في خطوة تؤكّد التزامها بتعزيز انتشار اللغة العربية على نطاق واسع.

من جانبه، قال نادر نبيل، مالك ومؤسس شركة «باراجون أكواتيكس»: «أعجبتني للغاية التشكيلة المتنوعة من الكتب، بدءاً من الروايات والقصص المصوّرة وصولاً إلى كتب نمط الحياة. وقد منحتني هذه التشكيلة المتنوّعة باقة واسعة من الخيارات التي تلبي شغفي بالقراءة. ويتيح لي افتتاح المعرض على مدار الساعة فرصة تخصيص بعض الوقت للقيام بجولة ليلية مطوّلة لشراء الكتب. وبعد استمتاعي بالدورة الأولى من المعرض العام الماضي، شعرت بحماسةٍ كبيرة للعودة في دورته الثانية لهذا العام».

بدوره، قال محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدابل» لتجارة الكتب، وهي المنظّم المحلي لمعرض «بيج باد وولف» في دبي: «يتميّز المعرض بتنوّع محتواه من الكتب العالمية، ما يرضي أذواق الجميع، سواءً من المدرسين أو الأهالي والطلاب وعشّاق الكتب، وحتى أولئك غير المعتادين على القراءة كثيراً والباحثين عن هدية قُبيل موسم الأعياد». وأضاف «تمثل هذه التخفيضات الفرصة المثالية للعائلات لاستعراض الكتب، وتوسيع آفاقهم المعرفية. وبفضل احتضانه للكتب الملائمة للأطفال والكبار، يعد المعرض وجهةً مثالية لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء».

المعرض يستقبل الضيوف مجاناً على مدار الساعة يومياً.