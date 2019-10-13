«عبدالله علي» ضيف افتتاح «الشارقة السينمائي» اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، في حفل افتتاح دورته السابعة مساء اليوم، الممثل الشاب «عبدالله علي»، بطل فيلم «ولد ملكاً»، أول عمل سينمائي عالمي يتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز، عندما تم إرساله وهو في الرابعة عشرة من عمره في مهمة دبلوماسية إلى إنجلترا عام 1919.

وسيتحدث عبدالله علي، في كلمة له، خلال افتتاح المهرجان، عن تجربته السينمائية في فيلم يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل، وتأثيره في تاريخ السعودية والعالم العربي والإسلامي، على مدى أكثر من نصف قرن.

«ولد ملكاً»، الذي تم تصويره جزئياً في السعودية، عرض للمرّة الأولى في الإمارات الشهر الماضي، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، واستغرق إنجازه عامين ونصف العام تحت إدارة المنتج الإسباني آندريس غوميز، الحاصل على جائزة الأوسكار عام 1994.

وتم تصوير الفيلم الذي ضم 180 شخصاً، 50% منهم سعوديون، بين الرياض ولندن، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف الكاتب السعودي بدر السماري، بالتعاون مع ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من هيرميوني كورفيلد التي قامت بدور الأميرة ماري، و«إد سكرين» الذي مثل شخصية فيليبي، إضافة إلى الممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم.

وتصدرت السعودية، بعد فرنسا، قائمة الدول المشاركة في المهرجان الذي يقدم ضمن فعالياته المستمرة حتى 18 الجاري، 132 فيلماً من 39 دولة، منها 12 فيلماً تعرض للمرة الأولى عالمياً، و75 تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وسبعة في دول مجلس التعاون الخليجي.