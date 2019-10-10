3 معارض تحتفي بألوان مختلفة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، بعد غد، ثلاثة معارض ضمن برنامجها لخريف 2019: «باني عبيدي: أرض المرح»، و«منير شهرودي فارمنفرمايان: شروق غروب»، و«مشروع مارس 2019».

وينظم معرض «شروق غروب» بالتعاون مع المتحف الإيرلندي للفن الحديث، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وريتشل توماس قيّم أول في المتحف الإيرلندي، ويستمر حتى 28 ديسمبر المقبل في استوديوهات الحمرية.

ويضم المعرض الاستعادي لأعمال الفنانة الراحلة منير شهرودي فارمنفرمايان التي تعدّ واحدة من أبرز الفنانات في إيران، ويرصد مسيرتها التي امتدت لأكثر من ستة عقود، من خلال أكثر من 70 عملاً بين الرسم والنحت وتصاميم المجوهرات، إلى جانب الأعمال الورقية والكولاج.

أما معرض «أرض المرح» فينظم في بيت السركال في ساحة الفنون، ويستمر حتى 12 يناير المقبل، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وناتاشا جينوالا قيّمة مساعدة في متحف جروبيوس باو في برلين.

اهتمت أعمال باني عبيدي الفنية على مدار 15 عاماً، بطرح أسئلة حول الذاكرة الشخصية والوطنية وعلم السياسة الطبيعية، عبر مقاربة عدساتها لباكستان الحاضر، وتاريخ جنوب آسيا بشكلٍ عام. ومن خلال حسّ دعابة ساخر، والاهتمام بالجوانب الأدائية للحياة اليومية، قاربت الفنانة موضوعاتها عبر طاقم تمثيلي مكوّن من أبطال، حقيقيين ومتخيلين، بهدف تحديد مكان ما والتعريف بثقافته. ويشتمل المعرض على فيديوهات وصور فوتوغرافية وأعمال صوتية وتركيبية، إلى جانب عملين جديدين أنتجتهما الفنانة بتكليف من المؤسسة.

فيما ينظم معرض «مشروع مارس 2019» في بيت الشامسي بساحة الفنون، وساحة الخط، وبيت الحرمة في ساحة المريجة، ويستمر حتى 20 يناير المقبل، وهو من تقييم ريم شديد.

ومشروع مارس هو برنامج إقامة سنوي للفنانين، يوفر فرصاً للبحث وتفعيل وتقديم أعمال محدّدة الموقع من خلال زيارات ميدانية، والمشاركة في فعاليات المؤسسة المختلفة.