«دموع حديد».. في ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر

المصدر: القاهرة - رويترز

منح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي مجموعة من الفنانين والنقاد المصريين «ميدالية التجريبي»، في ختام دورته الـ26 التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس.

وحصل على الميدالية كل من الممثل سيد رجب والممثلة سميرة عبدالعزيز والناقد عبدالرازق حسين والممثل أحمد كمال والناقد الراحل حازم شحاتة والممثل الراحل هناء عبدالفتاح، والمخرج الراحل محمد أبوالسعود.

وأقيم حفل الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحضره عدد كبير من الممثلين والمسرحيين والكتاب.

وقدم المهرجان في الختام عرض «دموع حديد» للمخرج وليد عوني، والمستوحى من رحلة وأعمال المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وقدم المهرجان على مدى 10 أيام 20 عرضاً مسرحياً من مصر وسورية والعراق وتونس والمغرب والإمارات والكويت وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرتغال والبرازيل ونيجيريا، إضافة للولايات المتحدة «ضيف الشرف».

وقال رئيس المهرجان، سامح مهران: «قدمنا للحركة المسرحية دافعاً للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات واللقاءات والمناقشات والاحتكاك».