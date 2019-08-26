الأمسيات الكوميدية تتواصل في «دبي باركس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عزز «بوليوود باركس دبي» مكانته كوجهة بارزة للعروض الكوميدية خلال الصيف الجاري، مع استضافته لمجموعة من أبرز فناني الهند للكوميديا المشهورين بروحهم المرحة وعروضهم المسلية وقصصهم الباعثة على الضحك بين جموع مشاهديهم. ويحل الكوميدي كارونيش تالوار ضيفاً على مسرح راج محل في بوليوود باركس دبي، في السادس من شهر سبتمبر المقبل. ويُعدّ كارونيش تالوار من فناني الكوميديا الشباب، وبزغ نجمه في هذا العالم عبر فوزه بعدد من جوائز منافسات عروض الميكروفون المفتوح، ويقدم تالوار عرضه لإضحاك محبيه في الإمارات وسط أجواء لمسرح راج محل. وقدم كارونيش عروضه الكوميدية في مدن عالمية عدة. ويعتبر بوليوود باركس دبي المتنزه الترفيهي الأول من نوعه والوحيد في العالم المتمحور حول معالم بوليوود السينمائية، ويحفل المتنزه بالعديد من الألعاب السينمائية، ومعالم الجذب الداخلية والخارجية المصاحبة بالإيقاعات الموسيقية والرقصات النابضة بالحياة، المستوحاة من أفلام بوليوود.