ورشة التمثيل المسرحي تنطلق في كلباء اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في المركز الثقافي لمدينة كلباء، مساء اليوم، فعاليات ورشة التمثيل المسرحي، التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في إطار تحضيراتها للدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي ينظم في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وتقدم للمشاركة في الورشة، التي تشرف عليها الفنانة الكويتية عبير الجندي، أكثر من 40 متدرباً.

ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من الحصص التدريبية، العملية والنظرية، تبدأ بمحاضرات حول تاريخ التمثيل ومسارات تطوره وأبرز مذاهبه، ثم تنتقل إلى تمارين نموذجية تهدف إلى تحرير المتدرب من مشاعر الخوف والخجل، عبر مجموعة من الحلول الرياضية، إضافة إلى صقل أدواته الجسدية والإشارية والصوتية، وتمكينه من خبرة التحضير للعب دور مسرحي.

كما ستشمل الورشة تدريبات حول طرائق قراءة النص، وتحليل الشخصيات، وتقطيع الجمل الحوارية.

وتختتم الورشة، في 20 من الشهر الجاري، بعرض مسرحي قصير يجسد المعارف والخبرات التي قدمتها المشرفة للمتدربين.

وعبير الجندي حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت عام 1988، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في تخصص الإخراج الدرامي من أكاديمية الفنون في القاهرة 1995، كما تملك شهادات علمية أخرى في مجالات التنمية البشرية وتطوير الذات، والطب النفسي، وقد شاركت بالإخراج والتمثيل في العشرات من العروض المسرحية والتلفزيونية، وفازت بالعديد من الجوائز في المجالين.