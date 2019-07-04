«كلمات» تجمع نخبة من موهوبات الكتابة للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جمعت «كلمات» الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، نخبة من الكاتبات الموهوبات إلى عوالم الكتابة الاحترافية المتخصصة للصغار، حيث قدم فريق عمل «كلمات» واثنتان من كاتباتها ورشاً إبداعية في مهارات وتقنيات الكتابة والرسم، خلال مشاركة الدار في فعالية إبداعية نظمتها شركة «سكّل» المتخصصة في التدريب وتنظيم الورش التجريبية والمهنية.

واستضافت الورشة عدداً من المشاركات اللواتي يمتلكن موهبة متميزة في مجال كتابة القصص الموجهة للأطفال، حيث خاضت المشاركات تجربة استثنائية للكتابة الإبداعية، برفقة كل من الكاتبتين: سحر نجا محفوظ، وميثاء الخيّاط، اللتين قدمتا التوجيهات والنصائح اللازمة في هذا المجال.

وتعرّفت المشاركات إلى التقنيات المتبعة في مجالات الكتابة الإبداعية، إلى جانب حقوق الكتّاب وطبيعة العلاقة مع دور النشر.. وفي ختام الورشة تم جمع الأعمال لتدقيقها لغوياً، حيث ستضيفها شركة «سكّل» في مرحلة لاحقة إلى كتب تحتوي على رسومات خاصة بموضوع كل قصة وستوزّعها كهدايا للمشاركين.

كما نظمت «كلمات» ورشة عمل فنية لمجموعة من الرسامين المتخصصين في مجال رسومات كتاب الأطفال.