«فراغ في فصل خامس» أفضل عرض في «رم المسرحي»

المصدر: عمان - رويترز

فازت مسرحية‭ ‬«فراغ في فصل خامس» بجائزة أفضل عرض في مهرجان رم المسرحي، الذي أسدل الستار عليه أمس في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة الأردنية عمان، كما فاز العرض بجائزتي «أفضل إخراج» وذهبت إلى الحاكم مسعود، و«أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية» وذهبت إلى عبدالرزاق مطرية.

تنظم المهرجان نقابة الفنانين الأردنيين، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، في إطار المبادرة الإقليمية لتأسيس مهرجان مسرحي في كل بلد عربي. وتتكفل الهيئة بقيمة الجوائز التي تبلغ 16 ألف دولار.

وحصل عرض «بحر ورمال»، للمخرج عبدالسلام قبيلات، على جوائز «أفضل سينوغرافيا»، و«أفضل تأليف»، و«أفضل ممثلة دور ثاني»، وذهبت إلى حياة جابر، و«أفضل ممثل دور أول»، وذهبت إلى رشيد ملحس.

كما حصل عرض «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» للمخرج يحيى البشتاوي على جائزتي «أفضل ممثلة دور أول» وذهبت إلى أريج دبابنة، و«أفضل ممثل دور ثاني» وذهبت إلى حيدر كفوف.

ويستقي المهرجان اسمه من وادي رم أو «وادي القمر» في جنوب الأردن. وقال مدير المهرجان، محمد خير الرفاعي: «سنكون حريصين على إجراء مراجعة شاملة كاملة لكل التفاصيل.. لجاننا قائمة ومستمرة». وأضاف «لكي ننجز ما هو قادم، يجب أن نقف على ما قُدم. نحن نستطيع أن نتقدم إذا أجرينا مراجعة شاملة ودقيقة، وهذا ما سنفعله».