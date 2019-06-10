خيال ولقطات وعطلة إبداعية في «معرض 421»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف «معرض 421»، وجهة الفنون والتصميم المحلية في أبوظبي، عن إطلاق برنامج حافل بفعاليات الفن والتصميم طوال شهر يونيو الجاري، التي ستتضمن افتتاح المعرض الجديد «لئلا ننسى: عالمية الصور العائلية»، وورشة عمل حول الرسم المستوحى من الصور الفوتوغرافية، وفعالية عطلة نهاية الأسبوع الإبداعية المستوحاة من معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، إضافة إلى عودة سلسة خيال لقراءة قصص الأطفال في حلقتها الختامية.

ويستضيف «معرض 421» معرض «لئلّا ننسى: عالمية الصور العائلية»، الذي ينطلق بعد غد، ليستكشف القواسم المشتركة في مجموعة من الصور العائلية غير المترابطة بين الإمارات وإسبانيا.

ويقام المعرض بالتعاون مع الفنانة الإسبانية ماريا خوسيه رودريغيز إسكولار، وبتقييم من الدكتورة ميشيل بابملينغ. ويضم صوراً متنوعة لا ترتبط ببعضها بعضاً، التقطتها عائلات تعيش في عالمين منفصلين، بين دولة الإمارات وإسبانيا، على مدى العقود الأخيرة من القرن الـ20.

قواسم مشتركة

ويسعى «لئلّا ننسى: عالمية الصور العائلية» إلى سبر القواسم المشتركة للتجربة والأفكار والمشاعر الإنسانية في جميع الصور المعروضة. وتسبق افتتاح المعرض جلسة حوارية مع زكي أنور نسيبة، وزير دولة، كمتحدث رئيس، وكل من القيّمة الفنيّة الدكتورة ميشيل بامبلينغ، والفنانة ماريا خوسيه رودريغيز إسكولار.

وستنظم ورشة عمل الرسم المستوحى من الصور الفوتوغرافية: الغرافيت والفحم مع التزجيج في 15 الجاري مع الفنانة ماريا خوسيه رودريغيز إسكولار، إذ سيتعلم المشاركون مجموعة من تقنيات الرسم وتمييز الفوارق البسيطة المتعلقة بتوزع الإضاءة والظلال في الرسومات باستخدام الفحم والغرافيت ومواد التزجيج.

أسفار عربية

كما يقدم «معر ض421» فعالية عطلة نهاية الأسبوع الإبداعية، التي ستتضمن يومين من الأنشطة المتنوعة التي تلقي الضوء على الرحلة البحثية المكثفة، وعملية التطوير التي سبقت انطلاق معرض علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية، الذي يستمر في استقبال الجمهور حتى 28 يوليو المقبل.

وستتضمن الأنشطة، التي ستقام في 21 و22 يونيو الجاري، مجموعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية المفتوحة للجمهور، إذ ستناقش موضوعات ذات صلة بالمعرض، منها التراث الثقافي المكتوب قبل الإسلام، وصلته بالفن والتصميم المعاصرين في الشرق الأوسط، ودور الكتابة والخط في الثقافة الإسلامية الملموسة، وكذلك قدرة الفن والتصميم على إيصال السرد الثقافي الإقليمي.

بينما تشرف الفنانة هند هاني، على ورشة عمل مزيج فني: التصوير الشخصي متعدد الوسائط على مدار يومي 25 و26 الجاري، التي سيتعلم من خلالها المشاركون كيفية رسم تركيبة إبداعية باستخدام وسائط مختلطة، بدلاً من الاعتماد على ألوان الأكريليك أو الزيت فقط. وتستوحي ورشة العمل مفهومها من العمل الفني «نثرات من ملامح الوجوه» للفنانة المشرفة.

للمشاركين الصغار

للمشاركين الصغار، تختتم سلسلة «خيال»، التي تُقام بالتعاون مع مؤسسة «إيرلي ستارترز» آخر حلقاتها في 29 الجاري، في «معرض 421»، من خلال عرض كتاب جديد بعنوان «توبي والصقر» للمؤلفة كريستيانا جونزاليس، المقيمة في دولة الإمارات.

ويروي الكتاب حكاية توبي، وهي دُمية لكلب بودل تنتقل من الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات، وتتغلب على مخاوفها بمساعدة أحد أصدقائها. وستشمل الفعالية قراءة حيّة من قبل المؤلفة، وعدداً من الألعاب والأنشطة المستوحاة من الكتاب المتعلقة بموضوع السفر، إلى جانب لقاء مع بطلة القصة، وهي دُمية الكلب توبي.

25

الجاري، تنطلق ورشة «عمل مزيج فني: التصوير الشخصي متعدد الوسائط».

معرض «لئلّا ننسى: عالمية الصور العائلية» ينطلق بعد غد.