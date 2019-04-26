السعودية تستثمر 64 مليار دولار في قطاع الترفيه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش خبراء صناعة الفعاليات وقادة الفكر الفرص الهائلة في المملكة العربية السعودية، خلال معرض الشرق الأوسط الخاص، الذي أقيم أخيراً في دبي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في «انتوراج»، الوكالة الرائدة في مجال الدعاية والإعلان وتنظيم المؤتمرات في المنطقة، محمد تيم، إن صناعة الفعاليات في المملكة العربية السعودية باتت لاعباً مهماً لتعزيز تنويع إيرادات المملكة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على هذا القطاع إلى 36 مليار ريال سعودي (9.6 مليارات دولار) بحلول عام 2030.

وكانت المملكة قد حددت هدفاً واضحاً لزيادة إنفاق الأسر على الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل البلاد من %2.9 إلى %6 بحلول عام 2030، وفقاً لرؤيتها المستقبلية لبرنامج التحول الوطني لعام 2030.

وأضاف تيم: «تنفق السعودية حالياً 22 مليار دولار على السياحة والفعاليات، وتُبذل جهود واسعة النطاق لبناء صناعة فعاليات محلية قوية. كما تعمل الهيئة العامة للترفيه في السعودية حالياً على إطار شامل للخدمات الترفيهية في جميع مدن المملكة، وستضخ المملكة 64 مليار دولار في قطاع الترفيه والفعاليات الناشئ كجزء من رؤيتها لعام 2030».

ووفقاً لـلهيئة العامة للترفيه، استضافت المملكة أكثر من 2000 حدث في عام 2017، بحضور أكثر من ثمانية ملايين شخص.

وأضاف تيم: «2019 هي سنة السعودية، وتمشياً مع الرؤية القيادية للمملكة العربية السعودية، واستثمارات بقيمة تريليون دولار لتعزيز الاقتصاد، نحن متحمسون للغاية لأن نكون شركاء فاعلين في قصة النمو الأكثر طموحاً في العالم».