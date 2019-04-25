رئيس أمناء «البوكر العربية»: لن نخفي جثثاً.. وسنبحث في تسريب اسم الفائزة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أكّد رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، ياسر سليمان، أن المجلس سيبحث بصورة موسّعة في ما نُشر من تسريبات لنتيجة الجائزة التي ذهبت هذا العام إلى الروائية اللبنانية هدى بركات عن روايتها «بريد الليل»، مشدداً على أنه إذا ثبتت مسؤولية أحد أعضاء لجنة التحكيم عن هذه التسريبات سيتم التعامل مع الأمر، حتى يحافظ على نزاهة الجائزة.

ونفى سليمان ما تردد عن وجود صراعات وخلافات بين أعضاء لجنة تحكيم الجائزة هذا العام.

وأرجع سليمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الليلة قبل الماضية، عقب حفل إعلان الرواية الفائزة بالجائزة، غياب الكاتبة أنعام كجه جي، صاحبة رواية النبيذة المرشحة ضمن القائمة القصيرة الى أن الروائية العراقية «قررت عدم حضور الاحتفالية، وقد التقيت بها قبل الحدث مباشرة، وأقولها بكل صراحة هي إنسانة تحرص على الجائزة، وما حدث هو نبل أخلاق منها، ومن حقها علينا أن نقوم بمتابعة الأمر، وإذا تبين ما يشوب اللجنة والجائزة سنعلنه على الملأ، فنحن لا نريد أن نخفي جثثاً حتى لا تتعفن في النهاية».

وردّاً على استدعاء لجنة التحكيم لرواية «بريد الليل» للترشح؛ أشار إلى أن اللجنة لها الحق، وفق قواعد الجائزة، أن تستدعي أعمالاً روائية تعتقد أنها جديرة بأن تكون مرشحة للجائزة، وحدث ذلك مرات عدة.

وكان الكاتب عبده وازن، قد نشر على أحد المواقع تسريبات تكشف عن فوز الروائية اللبنانية هدى بركات بجائزة البوكر العربية عن روايتها «بريد الليل» الصادرة عن (دار الآداب)، قبل إعلان الخبر بشكل رسمي بساعات، وذكر أن الخبر بلغه عبر «تسريبة» سرية قد تكون وراءها دار نشر عربية استبعدت الرواية التي رشحتها، ومرجعها كما قيل، عضو في لجنة التحكيم يرتبط أو ترتبط بصداقة بالاسم المرشح الذي وصل إلى القائمة القصيرة، لافتاً إلى أن الاجتماع الأخير للجنة التحكيم كان شبه عاصف، وشهد سجالاً امتد ساعات وانتهى إلى التصويت. وأضاف وازن في مقاله أن الكاتبة الفائزة كانت قد رفضت الترشح للجائزة من البداية، ولكن لجنة التحكيم هي التي رشحتها بعد التواصل مع دار النشر.

من جانبها؛ غابت الكاتبة العراقية أنعام كجه جي عن حفل التكريم رغم حضورها ندوة نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، صباح يوم الإثنين الماضي. وكتبت عبر صفحتها على «فيس بوك» أنها وجدت أن من المناسب الامتناع عن حضور الحفل بسبب التسريبات التي سبقته، وتضر بهذه الجائزة. وأضافت: «لا يمكنني المشاركة في ما نسميه باللهجة العراقية (عرس واوية). مبارك للعزيزة هدى بركات فوزها بالبوكر، وهي تستحق ما هو أفضل من هذه الجائزة التي كانت على حق يوم دعتني إلى مقاطعتها».

من ناحيتها، قالت الكاتبة هدى بركات، التي تعد الروائية الأولى التي تفوز بجائزة البوكر العربية منفردة، بعد أن فازت الكاتبة السعودية رجاء العالم بالجائزة مناصفة مع الكاتب محمد الأشعري في عام 2011، خلال المؤتمر الصحافي، إن أهمية الجائزة بالنسبة لها تكمن في أنها جائزة عربية حصلت عليها رواية لها مكتوبة باللغة العربية.

وأرجعت بركات التي ترشحت لجائزة المان بوكر العالمية عام 2015، ومنحتها الجمهورية الفرنسية وسامين رفيعين، عدم رغبتها في ترشيح روايتها في الجائزة من البداية إلى أنها لم تعد في حاجة لدخول مزيد من الامتحانات في انتظار القبول أو الرفض، خصوصاً أن روايتها الخامسة «ملكوت هذه الأرض» (2012) التي تعتز بها كثيراً توقفت عند القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013، ولم تصل إلى القائمة القصيرة، كما أنها لا تذهب إلى معارض الكتب أو حفلات التوقيع «فليس لديّ قبيلة ولا أنتمي لطائفة أو يساندني حزب، حتى أصل إلى قائمة الأكثر مبيعاً».

ونفت بركات أن تكون روايتها مأخوذة عن قصص حقيقية أو وقائع، فكل ما تكتبه في رواياتها مستمد من مخاوفها وهواجسها.

كجه جي: داعية المقاطعة.. كانت على حق

كتبت الروائية العراقية أنعام كجه جي: «لا يمكنني المشاركة في ما نسمّيه باللهجة العراقية (عرس واوية). مبارك للعزيزة هدى بركات فوزها بالبوكر، وهي تستحق ما هو أفضل من هذه الجائزة التي كانت على حق يوم دعتني إلى مقاطعتها».

هدى بركات:

«ليس لديّ قبيلة

ولا أنتمي لطائفة

أو يساندني حزب،

حتى أصل إلى قائمة

الأكثر مبيعاً».

ياسر سليمان:

«إذا ثبتت مسؤولية

أحد المحكمين عن

التسريبات سنتعامل

مع الأمر بموضوعية

وشفافية».