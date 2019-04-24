«بريد الليل» تحمل «البوكر» إلى هدى بركات

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

رغم رفض كاتبتها الترشح للجائزة؛ فازت رواية «بريد الليل» للكاتبة هدى بركات، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2019 في دورتها الـ12، إذ حصلت المبدعة اللبنانية بموجبها على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، خلال حفل أقيم مساء أمس في أبوظبي، بالإضافة إلى ترجمة روايتها إلى اللغة الإنجليزية، وبيعت حقوق ترجمة الرواية إلى الإنجليزية بالفعل، وستصدر النسخة الإنجليزية للرواية عن دار وانورلد في المملكة المتحدة عام 2020.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين، أن رواية «بريد الليل» تعبر عن تجربة في الكتابة الروائية شديدة الخصوصية بتكثيفها واقتصادها اللغوي وبنائها السردي، وقدرتها على تصوير العمق الإنساني، ويتمثل تحديها الكبير في أنها استخدمت وسائل روائية شائعة، وأفلحت في أن تبدع داخلها وأن تقنع القارئ بها.

من جانبه؛ قال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ياسر سليمان، إن «الرواية تتناول في مجموعة مقننة من الرسائل، موضوعها الرئيس باقتصاد لغوي بالغ، يجعل كل كلمة من كلماتها لبنة محكمة تؤدي دورها في بناء فضاءات من المعاني المتقاربة - المتباعدة في آن واحد. ويتابع القارئ مسارات السرد في الرواية بأحاسيس متداخلة، تحول دون التسطيح، على الرغم من تمركزها حول موضوع اللجوء والتهجير الذي طالما شغل أهل الأدب في عالمنا الهش. وتسبر الرواية ثيماتها في هذا الفضاء بتمعن ومساءلة، ينمّان عن صنعة روائية محكمة».

واعتبر أن تتويج «بريد الليل» بالجائزة العالمية للرواية العربية اعتراف بتميزها، وتقدير لهدى بركات التي نحتفي بها روائية عربية مبدعة.

وتتضمن «بريد الليل» حكايات أصحاب الرسائل، الذين كتبوها وضاعت مثلهم. لكنها تستدعي رسائل أخرى، وتتقاطع معها مثل مصائر هؤلاء الغرباء، من المهاجرين، أو المهجّرين، أو المنفيّين المشردين، يتامى بلدانهم التي كسرتها الأيام.

وشهد الحفل تكريم الكتّاب الخمسة المرشحين في القائمة القصيرة، وهم: إنعام كجه جي، وشهلا العجيلي، وعادل عصمت، وكفى الزعبي، ومحمد معزوز. وتلقى المرشحون جائزة تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار.