مجسّمات بتقنية هندسية في ورشة «الرسم المنظوري»

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

أتاحت ورشة «الرسم المنظوري» التي نظّمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل الفرصة أمام الصغار للتعرف إلى الخطوات الرئيسة المتبعة في رسم اللوحات، بالاعتماد على هذه التقنية.

وقدّمت أستاذة الرسم الهندسي في الجامعة الأميركية بلبنان، ميّ الحاج، الإرشادات الأساسية التي تستخدم في مثل هذه الرسومات. وأشارت إلى أن مشاركتها الأولى في المهرجان تحقق لها التواصل مع الأطفال، والتعرف إلى أنماط تفكير جديدة، لافتة إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يعكس حرص إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة أمام الأطفال ليتعرفوا إلى واحد من أهم الأساليب المتبعة في مجال الهندسة المعمارية ورسوم المجسّمات. وتابعت الحاج: «عندما أنظر في وجوه الأطفال أجدهم سعداء بصناعة مجسماتهم، فهم في الحقيقة لا يصدقون أن باستطاعتهم من خلال المربعين المرسومين على الورقة أن ينطلقوا بإبداعاتهم، ويشكلوا مجسماً يمكن أن يروه من زاوية علوية تخولهم لمس جميع أبعاده».