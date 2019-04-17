عوالم «والت ديزني» على شاشة خاصة في «القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام، منصة سينمائية متخصصة، تعرض خلال الدورة الـ11 التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 27 أبريل الجاري، باقة من أبرز الأفلام السينمائية التي أنتجتها شركة والت ديزني العالمية.

وتتولى المنصة تقديم باقة من أجمل القصص السينمائية التي ترجمها مؤلفون وكتّاب ومبدعون عالميون، وأنتجتها «والت ديزني»، ليكون جمهور المهرجان من الأطفال أمام مشهد سينمائي متميز، يسهم في لفت انتباههم إلى الفن السابع، ويثري معارفهم ومخزونهم الثقافي بالكثير من المشاهد الجميلة والأفكار النبيلة.

وتقدم المنصة 19 عرضاً لأفلام شهيرة ومحببة للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ومن أبرزها فيلم «الجميلة والوحش»، و«بينوكو»، والجزء الأول من «حكاية لعبة»، و«أليس في بلاد العجائب»، و«بامبي»، و«الحورية الصغيرة»، و«أحدب نوتردام»، و«بيتربان»، و«حياة حشرة»، و«كتاب الأدغال»، و«مئة مرقش ومرقش».

يشار إلى أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يعتبر من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجهة للأطفال واليافعين في دولة الإمارات، وقد تجاوز دوره من كونه معرضاً للكتاب إلى حدث متكامل، يسهم في إغناء معارف الزوار بالعلوم والآداب النافعة، بمشاركة نخبة من المؤسسات والجمعيات والمراكز المعنية بالأطفال.

• 19 عرضاً لأفلام شهيرة ومحببة للأطفال سيقدمها المهرجان باللغتين العربية والإنجليزية.