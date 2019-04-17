4 ورش للحرف اليدوية في متحف المسكوكات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أخيراً، أربع ورش عمل بمتحف المسكوكات في حي الفهيدي التاريخي، استهدفت مختلف فئات المجتمع من المهتمين بالمجالات الحرفية، بما في ذلك الجبس والفخار والزجاج والسيراميك.

وقال مدير قسم المتاحف التخصصية، المكلف بتسيير أعمال متحف الشندغة، عبدالله العبيدلي: إن «تنظيم الورش المتخصصة يأتي في أعقاب إعلان هيئة الثقافة والفنون، أخيراً، عن استراتيجيتها للحرف التقليدية، بما يدفعنا إلى تأكيد مساعي الهيئة الجادة لمشاركة المجتمع في ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وإفساح المجال للمهتمين لتعلمها على أيدي خبراء ومتمرسين في هذا المجال»، وأضاف أن الورش نظراً إلى تزامنها مع انتهاء معرض «سكة الفني 2019»، شهدت إقبالاً كبيراً من المهتمين.

واستهلت الورش بواحدة عن «صنع الفخار يدوياً وتجفيفه وتلوينه»، وتلتها ورشة متخصصة في ترميم المقتنيات الأثرية بكل أنواعها، وتدوير الأوراق المستعملة، بينما تناولت الورشة الثالثة تلوين الزجاج والرسم عليه، بهدف إكساب المشاركين المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتوجهت الورشة الرابعة إلى المهتمين بالرسم على السيراميك وتلوينه. يشار إلى أن متحف المسكوكات، الذي استضاف الورش، افتتح عام 2004، ويقع في أحد مساكن حي الفهيدي التاريخي بالقرب من متحف دبي في منطقة بر دبي، وتمثل زيارته فرصة للاطلاع على أكثر من 435 عملة نادرة تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، كما تسهم في إثراء معلومات الزائر بخصوص العملات النقدية التي كانت متداولة في دبي والمنطقة.