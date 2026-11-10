حوارات «إيسيا 2026» تُحلّق بين التكنولوجيا والفنون

شهدت النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026» - التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالشراكة مع جامعة زايد في دبي، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية» - عقد سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل النوعية ضمن المسارات الخاصة التي تناولت مستقبل أرشفة الفنون الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الممارسات الفنية، إلى جانب دور الإبداع في تعزيز الوعي البيئي واستكشاف الروابط بين التكنولوجيا والهوية والذاكرة الثقافية.

وعكست نقاشات المسارات الخاصة التي تمهد لانطلاق جلسات البرنامج الرئيس ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي، اليوم، تنوع الرؤى والتجارب التي تقدمها هذه النسخة من المؤتمر التي تعد الأضخم في تاريخه، ما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والبحثية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية المتسارعة، وابتكار أساليب جديدة لحفظ الإنتاج الفني وتوثيقه وإتاحته للأجيال المقبلة، كما أتاحت ورش العمل للمشاركين فرصة استكشاف إمكانات البرمجة الإبداعية والتصميم التأملي والتجريب الفني، وتبادل الأفكار حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والبيئة.

وقالت مديرة إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومديرة مشروع «إيسيا 2026» دبي، ميثاء علي البلوشي، إن المسارات الخاصة أتاحت للمبدعين والمتخصصين فرصة تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتطوير الممارسات الفنية، وأضافت: «يعكس تنوع الجلسات وورش العمل التي شهدها المؤتمر اتساع مجالات الفنون الرقمية، وقدرتها على التواصل مع مختلف التخصصات العلمية والثقافية، وطرح رؤى جديدة حول علاقتنا بالتكنولوجيا والبيئة والذاكرة.

كما تؤكد هذه النقاشات أهمية التعاون الدولي في تشجيع البحث والتجريب، والاستفادة من إمكانات التقنيات الناشئة في إنتاج المعرفة وتبادلها وحفظها»، مشيرة إلى أن استضافة دبي للمؤتمر تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للفنون الرقمية، وتوفير بيئة تشجع الابتكار وتفتح المجال أمام تجارب ومشروعات جديدة تثري المشهد الثقافي والإبداعي.

وشكلت «قمة أرشفة فنون الوسائط الجديدة» إحدى أبرز محطات المسارات الخاصة، إذ تناولت جلساتها موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية والتقنيات الناشئة والاستدامة، وأساليب حفظ الأعمال الفنية الرقمية وتوثيقها، بما يفتح المجال أمام فهم أوسع للتحولات التي تشهدها الممارسات الفنية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر الذي يستمر حتى 15 الجاري، تتناول أربعة محاور رئيسة هي: «حوارات بين العوالم» و«نسج كوكبات رقمية»، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية» و«عوالم مترابطة»، وتستكشف العلاقات بين المكان والذاكرة والهوية والتقنيات الناشئة، إلى جانب المسؤولية البيئية ومستقبل التفاعل الإنساني في العالم الرقمي، ودور الفنون في ترسيخ فهم التحولات التكنولوجية وتأثيرها في المجتمعات والثقافات.

ميثاء البلوشي:

• استضافة دبي لـ«المؤتمر» تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.