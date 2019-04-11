4636 متراً مربعاً مساحة الجناح الصيني في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الصين، أمس، عن تصميم جناحها المشارك في «إكسبو 2020 دبي» الذي سيكون أحد أكبر الأجنحة المشاركة في الحدث، بمساحة 4636 متراً مربعاً.

واستعرض مدير شؤون إكسبو في المجلس الصيني لتنشيط التجارة الدولية روان وي، خلال مؤتمر عقد في دبي، أمس، تصميم الجناح، وأبرز المستجدات، والتقدم المحرز على صعيد مشاركة بلاده في الحدث.

ويمثل الفانوس الصيني، الذي يرمز إلى النور والألفة والسعادة، وسيلة مثلى لاستعراض الجهود المشتركة التي بذلتها جميع دول العالم ومناطقه لإرساء دعائم التنمية المستدامة، وتأسيس مجتمع يمضي قدماً نحو مستقبل البشرية المشترك عبر دورات إكسبو العالمية.

وبصورة رئيسة؛ سيستعرض الجناح، الذي يعكس مساعي الصين لتنشيط مبادرة «الحزام والطريق»، الإنجازات التي حققتها في مجالات العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيسعى الجناح إلى توحيد الجهود لتحفيز مبادرة «الحزام والطريق»، وحث الخطى لإنشاء مجتمعات تُعنى بالمستقبل الإنساني المشترك من خلال أربع جوانب تتمثل في «الاستكشاف والكشف»، «الاتصال والتواصل»، «الابتكار والتعاون»، «الفرص والمستقبل»، عبر التركيز خصوصاً على الابتكار كأحد أهم محركات نشوء الفرص التي تستشرف مستقبلاً يتيح للجميع تحقيق التطور والتنمية المشتركة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي في 20 أكتوبر 2020 وتستمر حتى 10 أبريل 2021، وسيكون أول دورة تستضيفها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من دورات هذا الحدث العالمي، ويتوقع له استقطاب 25 مليون زيارة.

سيستعرض الجناح

الإنجازات التي حققتها

الصين في مجالات

العلوم والاتصالات.