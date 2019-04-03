جمارك دبي توزّع 3000 كتاب في «شهر القراءة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت جمارك دبي، أخيراً، برنامج فعاليات متنوعة، نظّمته الدائرة بمناسبة شهر القراءة الوطني، واشتمل على 13 نشاطاً.

ووزّعت جمارك دبي 3000 كتاب في مجالات مختلفة، على موظفين في المبنى الرئيس والمراكز الجمركية، إضافة إلى المسافرين القادمين إلى دبي في مبنى المطار رقم 1، ما أدخل السعادة إلى نفوس الجميع.

كما أهدت الدائرة كتاب «قصتي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى مديري الإدارات في الدائرة.

وضمن فعاليات «شهر القراءة»، نظّمت الدائرة ورشة بعنوان «بناء الشخصية» في حديقة زعبيل بدبي، سلّطت الضوء على أمثلة تظهر أن القراءة ليست مرتبطة أو متعلقة بعمر معين.

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي، خليل صقر، إن «مبادرات القراءة التي نفذتها الدائرة، تؤكد الحرص على مواكبة شهر القراءة الوطني، الذي يعد من المناسبات السنوية التي تحفز على المطالعة، بهدف تحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا».