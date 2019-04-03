3000 عمل فني تحت سقف «فنون العالم دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض «فنون العالم دبي»، التي تقدم أعمالاً فنية بأسعار متاحة أمام الجميع، في مركز دبي التجاري العالمي. وتمتاز نسخة هذا العام بجدول أعمال حافل من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك ورش العمل التعليمية، والحوارات التفاعلية، وعروض الأداء الثقافية المتنوّعة، التي تتكامل مع تشكيلة استثنائية من أكثر من 3000 عمل فني وإبداعي متاح للبيع.

ويقدم المعرض، الذي ينعقد على مدى أربعة أيام، أعمالاً فنية ملهمة لأكثر من 150 فناناً، ومعرضاً من 30 دولة تتوزع على خمس قارات، حيث ستواكب القطع الفنية المعروضة للبيع أذواق عشاق الفن، وهواة ومخضرمي جمع الأعمال الفنية، والمشترين بالجملة، وجهات التكليف الخاصة في دولة الإمارات، فضلاً عن تنظيم مجموعة واسعة من ورش العمل التعليمية على مدار اليوم، التي تهدف إلى ترفيه الزوار وإثراء معارفهم الفنية.

يعد المعرض، الذي يندرج ضمن إطار فعاليات «موسم دبي الفني»، الفعالية الرئيسة في المدينة التي تتيح فرصة الوصول إلى أعمال الفنانين الناشئين، التي تبدأ أسعارها من 100 دولار. وبدءاً من الأعمال الفنية للمصورين الفوتوغرافيين والخطاطين، وصولاً إلى إبداعات الغرافيتي الملهمة وابتكارات مصممي الأزياء، يوفر معرض «فنون العالم دبي» لزواره تجربة تفاعلية غامرة للاطلاع على الأعمال الفنية المعاصرة وشرائها.

في هذا السياق، قالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يواصل معرض (فنون العالم دبي) سعيه لإيصال الفن المعاصر إلى أكبر شريحة من الجمهور. وتعطي نسخته لهذا العام لمحة وافية حول أحدث التوجهات في القطاع الفني عبر مجموعة كبيرة من الخبراء والفنانين المشاركين في فعالياته. ويتمثل هدفنا من تنظيم المعرض في استقطاب الزوار وتزويدهم بأرقى مستويات الترفيه، فضلاً عن إثراء مخيلتهم وتزويدهم بقيمة مضافة تتجاوز في مفهومها القطع الفنية ميسورة الكلفة التي يتم عرضها، ولا شك أن معرضنا في نسخته الأكثر تفاعلية حتى الآن سيحقق هذا الهدف». يقدم المعرض أربعة أيام حافلة بالجلسات والأنشطة التفاعلية المتميزة. وفي ما يلي باقة مختارة من تلك الفعاليات التي تواكب أذواق خبراء الفن وهواته على حد سواء.

- يقدم المعرض

أعمالاً

ملهمة لأكثر

من 150 فناناً.