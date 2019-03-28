«مهرجان شرم الشيخ» يتذكر جورج سيدهم.. ويكرِّم إسماعيل عبدالله

المصدر: القاهرة - رويترز

في لفتة وفاء لجيل أثرى الساحة الفنية المصرية والعربية على مدى عقود؛ أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي إهداء دورته الرابعة للممثل المصري جورج سيدهم.

وتوقف سيدهم (80 عاماً) عن التمثيل منذ نحو 20 عاماً، بسبب حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ؛ لكن رصيده المسرحي والسينمائي والإذاعي لايزال يلهم الفنانين الصاعدين.

وقال رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المخرج والممثل مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن المهرجان سينظم ندوة لتكريم سيدهم، إضافة إلى إصدار كتيب عن مشواره الفني. وبجانب إهداء الدورة إلى سيدهم يكرم المهرجان مجموعة من المسرحيين الأجانب والعرب، منهم المخرجة والممثلة الفرنسية كاترين مارناس، والكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، والممثل المصري محيي إسماعيل، والممثلة المصرية ليلى طاهر.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الممثل والمخرج محمد صبحي: «هناك مهرجانات كثيرة، يكون التكريم فيها أو الجوائز بلا قيمة حقيقية، لكن هذا المهرجان صادق ولا يجامل أحداً، فكل من يُكرم يستحق هذا».

ويشمل برنامج المهرجان، الذي يقام في الفترة من الأول إلى السابع من أبريل المقبل، 15 عرضاً مسرحياً من مصر والإمارات وإيطاليا وإسبانيا وكندا والكويت والبحرين وسورية والعراق وفلسطين وسلطنة عمان.

واختيرت فرنسا ضيف شرف الدورة الرابعة للمهرجان الذي تنظمه جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء.

15

عرضاً مسرحياً، يضمها

المهرجان، الذي ينطلق

في الأول من أبريل

المقبل.