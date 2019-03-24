أهازيج وقصائد ومسابقات في «احتفال يومي الأم والطفل»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بيومي الأم والطفل الإماراتي، تحت شعار «الأم.. وطن الأمان».

حضر الاحتفال، الذي أقيم برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة المؤسسات، في مقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، أكثر من 200 طالب وطالبة من 30 مدرسة، مبتهجين بالمناسبتين. وشاركت في الاحتفال مؤسسات عدة، من بينها: مركز الدعم الاجتماعي، وشركة العين للتوزيع، إضافة إلى طالبات كلية التقنية، وأعضاء من متطوعي سفراء الخير وفخر أبوظبي وفريق تطوعك انتماء، إلى جانب إدارات مدارس ومعلمين ومشرفين.

شمل الاحتفال لوحات شعبية وأهازيج وطنية وقصائد شعرية ألقاها طلبة ومعلمون، إلى جانب مسابقات ثقافية.

وشهد الاحتفال تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة، ومسابقة القراءة المتقنة الذين قلّدتهم المدير العام لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي حمدة أحمد محمود البلوشي، الميداليات، وسلمتهم شهادات الفوز، علاوة على تكريم إدارات المدارس والمشرفين على المسابقات التي تزامنت مع شهر القراءة.

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طالب وطالبة شاركوا في الاحتفال.