«نور الأنوار» الفرنسي يشعّ في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت فرنسا عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، الذي ينظم في الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وسيعبّر الجناح من خلال شعاره «نور الأنوار» عن رؤية فرنسا المبتكرة في ما يتعلق بالعملية البيئية الانتقالية والشاملة، والجمع بين بادرة عمرانية فريدة، وسينوغرافيا مبتكرة.

وأكدت سكرتيرة وزير الانتقال البيئي الفرنسي، فرانسوا دو روجي برون بوارسون، أن «إكسبو 2020 دبي سيكون فرصة كبيرة لإظهار أن خياراتنا لمصلحة عملية الانتقال البيئي الشاملة، والتي تفضي إلى حلول لجعل الحياة اليومية تحترم الكوكب والبشر، ومتنامية أيضاً بالنسبة إلى شركاتنا العامة والخاصة، والتي ستُسعد ابتكاراتها الزوار المستقبليين لجناحنا».

ويهدف الجناح الفرنسي إلى تسليط الضوء على مسألة تحقيق «التنقل» بأسرع ما يمكن، وفي الوقت نفسه يجسد «التوعية»، وهو رمز منذ القرن الـ18 لتبادل ونشر المعرفة. وسيعمل الجناح على الترويج لنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة، وخدمة البشر والمصلحة العامة.

ويتميز الجناح الفرنسي الذي صممه «أتيلية دو برادو إنجنيريغ» و«سيلينكيه آند غرابلي» بموضوع الضوء، باعتباره أحد مصادر الإلهام الرئيسة، ويبدو كواحة تنبثق منها مظلة حقيقية للضوء حرفياً، في براعة تتجاوز حدود المبنى العادي، إذ تدمج المواد والإضاءة في هيكل واحد، لعرض محتوى المعارض الدائمة والمؤقتة. وتكمن الفكرة في قلب المشروع، وهي بدء رحلة الزائر من خارج الجناح، ومواصلة التجربة بسلاسة في الداخل، وتحويل وقت الانتظار إلى لحظة غنية بالمشاركة والعاطفة.

وفي داخل الجناح، سيستعرض المعرض الدائم - الذي تزيد مساحته على 800 متر مربع - مكوّنات نمط المدينة الفرنسية، في مشهد سينوغرافي أصيل، يجمع بين الصوت والضوء والعطر والمواد.

وسيتخلل جناح «نور الأنوار»، برنامج يتغيّر باستمرار على مدار 24 أسبوعاً، مدة انعقاد «إكسبو 2020 دبي». وبموازاة طموح فرنسا البيئي، خصوصاً من خلال «قمة الكوكب الواحد»، فإن الجناح سيكون مستداماً، إذ يمكن تفكيكه وإعادة استخدامه.

من جانبه، قال إريك لانكيه، المفوّض العام للجناح الفرنسي رئيس شركة المعارض الفرنسية (كوفريكس)، التي أنشأتها فرنسا في يناير 2018، لتتولى مسؤولية تنظيم المشاركة الفرنسية في المعارض العالمية والدولية: إن «إكسبو 2020 دبي، يشكل فرصة فريدة من أجل تشجيع نموذجنا الحضاري الذي يقوده ممثلون فرنسيون».

إريك لانكيه:

«(إكسبو دبي)،

يشكّل فرصة فريدة

من أجل تشجيع

نموذجنا الحضاري».

20

أكتوبر 2020 ينطلق

«إكسبو دبي» تحت

شعار «تواصل العقول

وصنع المستقبل».