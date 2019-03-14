مهرجان أم الإمارات يكافئ عشاق «الألعاب الإلكترونية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحفل جدول فعاليات ميدان ألعاب الرياضة الإلكترونية بالمنافسات والتشويق، خلال النسخة الحالية من مهرجان أم الإمارات، على كورنيش أبوظبي.

ويقدم «الميدان»، الذي أقيم في منطقة التقدّم بالمهرجان، أكبر منافسة ألعاب إلكترونية متعددة في المنطقة، تتخللها جوائز تصل إلى أكثر من 187 ألف درهم.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن المهرجان يُتيح للزوار المشاركة من أجل الترفيه أو الخوض في بطولات يومية، تضم محترفين عالميين وشخصيات مؤثرة، يتنافسون في عدد من أشهر ألعاب الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية المحمولة، مباشرة على المسرح الكبير.

وقالت رئيسة وحدة تطوير المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أميرة عبدالله المزروعي: «نتوقع أن يجتذب ميدان ألعاب الرياضة الإلكترونية، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات 2019، عشاق الألعاب الإلكترونية، ليوفر لهم فرصة عيش تجربة جديدة».

وأضافت «تشكّل الفعالية إضافة مميزة لمنطقة التقدّم، وتعكس سعي اللجنة المنظمة للمهرجان إلى توفير أنشطة تُناسب كل الفئات العمرية على اختلاف اهتماماتهم، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار واختبار تجربة ترفيهية متطورة من شأنها أن تضع معايير جديدة للألعاب الإلكترونية في المنطقة، من خلال استقطاب عدد من اللاعبين الأكثر شهرة إلى أبوظبي».

وتتاح الفرصة أمام المشاركين للفوز بجوائز والتتويج كأبطال محليين، أو مواجهة لاعبين عالميين ومشاهير من وسائل التواصل الاجتماعي على المسرح الكبير. وشهد اليوم الأول من المهرجان مشاركة نجم الألعاب الإلكترونية، مسعد الدوسري، إذ أتيحت الفرصة أمام الجمهور للقاء الدوسري، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، ويمتلك سجلاً حافلاً في الألعاب الإلكترونية.

ويقام مهرجان أم الإمارات في منطقة «ع البحر» بكورنيش أبوظبي، من 12 إلى 23 الجاري. ويقدم المهرجان، الذي يمتد على مساحة كيلومتر على كورنيش أبوظبي، مجموعة من الفعاليات التي تناسب كل أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وفئاتهم، إذ يستطيع الزوار الاستمتاع بأكثر من 120 عرض أداء، وأكثر من 80 تجربة متنوعة.