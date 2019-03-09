«مهرجان أبوظبي 2019»: «جيزيل» عرض استثنائي لفرقة الباليه الكورية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي في دورته السادسة عشرة، وأقيمت أولى أمسيات المهرجان في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث احتشد الجمهور في قاعة المسرح الرئيس، لمتابعة عرض رائعة الباليه «جيزيل»، الذي قدمته فرقة الباليه الكورية الوطنية، على أنغام فرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية، في إطار احتفاء مهرجان أبوظبي بثقافة كوريا، الدولة ضيف شرف المهرجان لهذا العام.

جاءت الفعاليات تحت رعاية وبحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وراعي مهرجان أبوظبي، ومؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس.

ويلتقي عشاق فن الجاز الأميركي، بعد غدٍ، بفنان الجاز وعازف البيانو الأميركي جاستين كوفلين، الحائز العديد من الجوائز، وذلك بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. ويقام يوم الجمعة المقبل حفل «توسكا» للسير برين تيرفل، ترافقه فرقة أوركسترا كامري، بقيادة جاريث جونز والجوقة الويلزية، وينضم له اثنان من نجوم الأوبرا، هما: كريستين أوبولايس، وفيتوريو غريغولو.

واحتفاءً «بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي»، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية، يتعاون مهرجان أبوظبي 2019 مع الألعاب الأولمبية الخاصة في كوريا، والألعاب العالمية الخاصة بأولمبياد أبوظبي، لاستضافة حفل بعنوان «معاً للاندماج»، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا، يوم 16 مارس، على مسرح قصر الإمارات، تقوده مغنية السوبرانو الشهيرة الحائزة جائزة غرامي «سومي جو». ويستمر البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي في تقديم أمسياته الاستثنائية للجمهور، بعرض بعنوان «الظلال» (سومبراس)، يوم 21 مارس، وتم تصميمه خصيصاً بمناسبة الذكرى الـ20 لفرقة سارا باراس لباليه الفلامينكو. وذلك قبل أن يختتم المهرجان فعاليات برنامجه الرئيس، على مدار يومي 29 و30 مارس، بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس، بعنوان «جولز» لجورج بالانشين.