«سوذبيز» تعرض رائعة محمود مختار «ثلاثة متسولين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «دار سوذبيز» أنها ستطرح رائعة النحات المصري محمود مختار «ثلاثة متسولين» في مزاد خلال 30 أبريل المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال رئيس المبيعات وأخصائي الفن العربي والإيراني المعاصر في «سوذبيز»، أشكان باغستاني: «إن هذا العمل النحتي يعدّ من أبرز الأعمال التي صنعتها أنامل أحد أهم النحاتين الرائدين في الشرق الأوسط، إذ يدعو محمود مختار المشاهد في كثير من الأحيان في أعماله للبحث عن الأشكال الرمزية العميقة التي تعبّر عن الأفكار المهمة».

وتظهر منحوتة «ثلاثة متسولين» لمسات الفنان الواضحة من دراسته الكلاسيكية لتشكيل الشخصيات المحلية من الثقافة المصرية. وتعدّ المنحوتة واحدة من اثنتين، إذ توجد الأخرى ضمن مجموعة متحف مختار في القاهرة. ومن المقرر أن تعرض منحوتة البرونز بأول مزاد لها في 30 أبريل جزءاً من مزاد سوذبيز - فن القرن العشرين - الشرق الأوسط.

ويشتهر مختار بأعماله الضخمة التي تهيمن عليها الصور الفرعونية، وصنع الفنان أيضاً قطعاً أصغر حجماً للمشترين الأفراد، وغالباً ما كان يصور فيها الفلاحين المصريين الذين أصبحت صورتهم بحلول عشرينات القرن الماضي رمزاً بارزاً في نضال مصر لتحقيق استقلالها.

وتُصوّر منحوتة «ثلاثة متسولين» ثلاثة رجال مصريين يرتدون «جلابيات» طويلة وعمائم ضيقة، وهو نمط لباس

لايزال سائداً في مصر حتى اليوم.