ليلة مسرحية في اتحاد كتاب الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الفنان والإعلامي محمد غباشي، والمخرج المسرحي وائل المغربي، في ليلة مسرحية تشمل التشخيص الدرامي لكتاب «ثنائية المطر»، مساء اليوم، في قاعة أحمد راشد ثاني، بمقر الاتحاد على قناة القصباء بالشارقة.

وشارك غباشي، الحاصل على بكالوريوس في فنون المسرح من جامعة إيشودوا – الولايات المتحدة الأميركية، في العديد من المهرجانات المسرحية والفنية، وصدرت له مسرحيات عدة، منها «سنضحك في اليوم العاشر»، و«إنها تمطر»، و«أمطرت لؤلؤاً»، «وعليكم السلام»، وكتاب «ثنائية المطر». ومثل غباشي في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى أعمال الدوبلاج والأفلام الوثائقية. أما المخرج الأردني وائل المغربي فحاصل على بكالوريوس فنون جميلة – تخصص مسرح من جامعة اليرموك الأردنية، ويعمل منذ عام 2008 وحتى الآن مدرساً لمادة الدراما في مدارس الإمارات، كما عمل سابقاً مشرفاً على النشاط المسرحي والثقافي في عدد من الجامعات. وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية.